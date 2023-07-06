В музее "Кижи" откроется выставка старинных икон

На ней можно будет увидеть подлинные конструкции потолочных икон - "небес", потолочные иконы из других храмов Карелии

МОСКВА, 6 июля /ТАСС/. Выставка "Город золотой", посвященная иконостасу XVIII века "на семи стенах" и воссозданию утраченных потолочных икон, откроется в пятницу в Преображенской церкви на острове Кижи (Карелия). Об этом сообщила в четверг пресс-служба музея "Кижи".

"7 июля в трапезной Преображенской церкви на острове Кижи - самого большого и сложного традиционного сооружения из дерева в мире - откроется выставка музея-заповедника "Кижи", посвященная уникальному по сохранности, размерам и форме подлинному иконостасу XVIII века "на семи стенах" и продолжающемуся процессу воссоздания "небес" - утраченных потолочных икон, которые остаются единственным не восполненным элементом церкви после масштабной реставрации 2009-2021 годы", - говорится в сообщении.

На выставке можно будет увидеть подлинные конструкции потолочных икон - "небес", потолочные иконы из других храмов Карелии, хранящиеся в коллекции музея "Кижи", рабочие принадлежности иконописца, исторические элементы церковного убранства. Посетители смогут узнать о процессе реставрации четырехрядного иконостаса Храма Преображения Господня Кижского погоста, одного из самых больших на Русском Севере (насчитывает 111 икон), а также познакомиться с историей древних кижских крестьянских родов.

Выставка делится на несколько разделов: "Мастерская художника-иконописца", "Небо церкви Преображения", "Священники Кижских храмов", "Реставрация церковных облачений", "Благоукрашение", "Реставрация предметов церковной утвари", говорится в сообщении.

"Одна из целей выставки - представить генетическую связь между заботой крестьянской общины о благолепии своих храмов и задачами современного музея по сохранению и восстановлению подлинного интерьера церкви. Фактически, сейчас мы продолжаем дело, начатое более 300 лет назад создателями храма. Речь идет о непрерывной преемственности культурной традиции, к которой принадлежат Кижские церкви, включенные в список Всемирного наследия в числе трех первых объектов ЮНЕСКО в России, одновременно с Московским кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга", - цитирует пресс-служба куратора выставки Ольгу Титову.

Выставка "Город золотой" является частью творческого проекта "Чудо Преображения", который реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба.