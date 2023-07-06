Сергей Шакуров и Арманд Ассанте снимутся в российском шпионском боевике "Гуантанамера"

По словам продюсера Рафаеля Минасбекяна, одной из главных драматургических линий в проекте станет взаимоотношение поколений

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сергей Мокрицкий, снявший военные драмы "Битва за Севастополь" и "Первый Оскар", станет режиссером шпионского приключенческого боевика "Гуантанамера". На главные роли заявлены российский актер Сергей Шакуров и американский артист Арманд Ассанте, сообщили создатели фильма на очной защите проектов в Фонде кино в четверг.

"Мы планируем создать очень жанровое кино. Это шпионский боевик, который наполнен погонями и трюками, прыжками с водопада и подводными съемками, - сказал на питчинге продюсер картины Рафаел Минасбекян. - Как нам кажется, у нас получился достаточно актуальный сценарий, поскольку с одной стороны он отражает историю дружбы нашей страны с островом свободы от середины прошлого века до сегодняшнего дня".

По словам продюсера, одной из главных драматургических линий в проекте станет взаимоотношение поколений. "У нас главные герои очень разных возрастов, ему 83, а ей 25. Он ветеран разведки, в свое время был нелегалом на Кубе, а она - современная девушка-блогер", - добавил Минасбекян.

Фильм расскажет историю 25-летней девушки, которая оказалась на Кубе, не подозревая, что вовлечена в поиски утраченного документа, подразумевающего аренду Гуантанамеры на 25 лет. Ее дед, находясь в Москве, узнает, что героиня попала в трудную ситуацию и приезжает к ней на помощь. "У нас создаются две пары действующий лиц. Это представители старой школы, которых, мы надеемся, сыграют Сергей Шакуров и Арманд Ассанте. И молодые - 25-летняя внучка и молодой кубинский полицейский. В фильме также есть историческая линия, где будут присутствовать очень яркие персонажи, такие как Че Геварра", - рассказал Минасбекян.

Режиссер картины - Сергей Мокрицкий. Съемки фильма запланированы на весну 2024 года. В прокат картина выйдет в 2025 году.