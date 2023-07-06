В Ленобласти состоится премьера фильма об истории Тихвинской иконы Божией Матери

Показ картины назначили на 9 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Фильм об истории Тихвинской иконы Божией Матери в честь 640-летия со дня ее явления покажут в Ленобласти 9 июля, помимо этого, пройдет божественная литургия, а также выступят лучшие духовные хоры. Об этом в четверг на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов.

"Мероприятия фестиваля "Под Покровом Божией Матери "Тихвинская" пройдут в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре, они начнутся 9 июля. С 10:00 до 12:20 будет проходить божественная литургия, ее будет проводить епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. В 12:20 будет исполнение колокольного звона, лауреатами фестиваля "Истоки". В 13:00 будет выступление духовного хора Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря, там совершенно потрясающие голоса - они лауреаты международного фестиваля и всероссийского конкурса. В 13:35 пройдет премьера специально созданного фильма песочной анимации об истории Тихвинской иконы Божией Матери", - сказал он.

По словам Панова, 9 июля вошло в число праздничных дат Ленинградской области. Тихвинская икона считается одной из самых чтимых в православном мире, к середине XVI века она приобрела статус государственно значимой чудотворной святыни. У мероприятий, посвященных иконе, особая скрепляющая роль.

"К чудотворной иконе обращались не только за вопросами исцеления от тех или иных болезней, но у нее было и военное содержание, которое закрепилось за ней достаточно давно, молитва ей помогала победить врага", - сообщил Панов.

По словам заместителя директора по научной работе Государственного музея истории религии Екатерины Терюковой, икона была явлена чудесным образом в 1383 году, в то время на Новгородских землях. В источниках упоминалось, что она была носима ангелами и явилась на реке Тихвинке и в начале XVI века. После этого по указу князя Василия III в Тихвине был построен Успенский собор, который стал реликвариумом для этой святыни. Икона издавна почиталась, как защитница Северо-Западных русских земель.