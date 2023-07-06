Военные оркестры семи стран мира выступили в Астане в честь 25-летия столицы

В городе запланировали более 100 мероприятий

АСТАНА, 6 июля. /ТАСС/. Около 500 музыкантов военных оркестров из нескольких стран мира, в том числе России, выступили в Астане в честь отмечаемого в четверг 25-летия столицы Казахстана. Мероприятие прошло на сцене летнего амфитеатра у набережной реки Ишим, передает корреспондент ТАСС с места события.

Концерт состоялся в рамках первого международного фестиваля военных оркестров, который организован в республике. Перед жителями города выступили коллективы из России, которую представлял 23-й военный оркестр Западного военного округа, Казахстана, Азербайджана, Индии, Китая, Пакистана, Турции и Узбекистана. Участники исполнили как произведения казахстанских авторов и казахские народные мелодии, так и всемирно известные композиции.

В честь праздника в столице запланировали провести более 100 мероприятий, в том числе фестивали, выставки и концерты. 6 июля состоялись республиканский пленэр художников, эко-фестиваль, фестиваль семейного отдыха, праздничный концерт под открытым небом с участием звезд эстрады, а также шоу беспилотников, которые показали в ночном небе знаковые объекты Астаны с помощью световой иллюминации.

7 июля на различных площадках города состоится перформанс-шоу. Выступления музыкальных коллективов планируются в Центральном парке, у монумента "Байтерек" и торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр". Завершится фестиваль 8 июля в ледовом дворце "Барыс-арена", где пройдет гала-концерт. Вход на мероприятия будет свободным.

В 1997 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в Акмолу, которую в 1998 году переименовали в Астану. 23 марта 2019 года нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь своего предшественника. В сентябре 2022 года городу вернули прежнее название - Астана. День столицы - 6 июля - отмечают в Казахстане как государственный праздник.