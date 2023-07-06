Группа Eagles объявила о прощальном турне

Исполнители песни Hotel California поблагодарили поклонников за многолетнее признание и интерес к их творчеству

ТАСС, 6 июля. Американская рок-группа Eagles, в 1978 году получившая премию "Грэмми" за исполнение песни Hotel California, в четверг объявила о проведении прощального турне The Long Goodbye.

"Наш долгий путь продлился гораздо дольше, чем кто-либо из нас когда-либо мечтал. Но всему свое время, и пришло время замкнуть круг. Официальное прощальное турне сейчас находится на стадии планирования. Мы хотим дать всем нашим поклонникам шанс увидеть нас в этом последнем туре", - написали музыканты в обращении на сайте группы.

Рок-исполнители поблагодарили поклонников за многолетнее признание и интерес к их творчеству. "Самое главное, мы от всего сердца благодарим вас за то, что вы приняли эту группу и ее музыку. В конце концов, именно благодаря вам мы смогли просуществовать более пяти десятилетий", - отмечается в сообщении.

Первый концерт в рамках турне состоится 7 сентября в Нью-Йорке. Последнее запланированное на данный момент мероприятие пройдет 17 ноября в городе Сент-Пол (штат Миннесота).

Группа Eagles была образована в 1971 году Доном Хенли (певец, барабанщик) и Гленном Фреем (гитарист). Коллектив несколько раз распадался, воссоединялся и менял состав. Eagles продали 150 млн копий своих альбомов по всему миру и получила шесть премий "Грэмми" (главная музыкальная награда США).