Государственный музей искусств Узбекистана закрыли на ремонт

Ожидается, что будут капитально отремонтированы его выставочные залы и инженерные сети

ТАШКЕНТ, 6 июля. /ТАСС/. Государственный музей искусств Узбекистана закрылся на ремонт, в ходе которого будут капитально отремонтированы его выставочные залы и инженерные сети. Об этом в четверг сообщили журналистам в администрации музея.

"Ремонт планируется завершить за несколько месяцев, за это время будут капитально отремонтированы выставочные залы, прочие помещения и инженерные сети. На время ремонта музейные экспонаты будут хранится в водохранилищах, расположенных на нижних уровнях музея", - сказал представитель администрации музея.

Здание музея было построено в 1974 году. Первоначально основу его экспозиции составляла коллекция уникальных произведений искусств сосланного в Ташкент великого князя Николая Романова.

По данным Агентства культурного наследия Узбекистана, в этом году также запланировано отремонтировать дома-музеи Абдуллы Кадыри и Сергея Есенина, а также Самаркандский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и Центральный выставочный зал Академии художеств.