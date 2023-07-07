В Мариинке пройдет вечер "Посвящение Елене Образцовой"

Программу составили арии из опер "Кармен" Жоржа Бизе, "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова и "Сельская честь" Пьетро Масканьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Вечер "Посвящение Елене Образцовой" пройдет в пятницу, в день рождения певицы, в Концертном зале Мариинского театра. Это будет одно из событий проходящего здесь XXXI фестиваля "Звезды белых ночей", сообщила пресс-служба театра.

"Инициатором проведения концерта выступил Культурный центр Елены Образцовой. Им была предложена и основная идея - посвятить его трем знаковым образам в творчестве выдающейся певицы: Кармен из одноименной оперы Жоржа Бизе, Любаши из "Царской невесты" Николая Римского-Корсакова и Сантуццы из "Сельской чести" Пьетро Масканьи", - рассказали в пресс-службе.

В программе концерта - арии этих героинь, их дуэты с Хозе, Грязным и Туридду, а также симфонические эпизоды из трех опер. Исполнителями выступят солисты Мариинского театра, среди которых - два обладателя Гран-при Международного конкурса имени Петра Чайковского Ариунбаатар Ганбаатар и Зинаида Царенко, лауреаты и призеры Международных конкурсов молодых оперных певцов Елены Образцовой Екатерина Сергеева, Алексей Марков, Сергей Семишкур, лауреат премий "Золотая Маска" и "Золотой Софит" Татьяна Сержан, лауреат международных конкурсов Александр Михайлов.

На протяжении всей оперной карьеры народная артистка СССР Елена Образцова поддерживала тесные связи с Мариинским театром. На его исторической сцене певицей были созданы яркие женские образы, среди которых особое место занимает Кармен: в 1975 году певица была признана в Испании лучшей Кармен мира. Последнее памятное появление Образцовой в этой партии в Мариинском театре состоялось в 1997 году, когда спектаклем дирижировал Валерий Гергиев.