Гендиректор филиала Третьяковки во Владивостоке рассказал о его создании

По словам Елены Проничевой, на реализацию идеи потребовалось почти два года

ТАСС, 7 июля. Идея создать общественное пространство Третьяковской галереи во Владивостоке появилась в 2021 году после проведения в городе проекта "Третьяковка в движении". На поиск идеального здания ушло больше года, а при создании дизайн-проекта ключевой стала морская тематика, рассказала ТАСС генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева.

"С 2019 года Третьяковская галерея активно участвует в культурной жизни Владивостока, и создание здесь собственного общественного пространства для нас было вопросом времени, особенно в ожидании открытия "большого филиала" в Приморском крае. Идея возникла в 2021 году после проведения в городе проекта "Третьяковка в движении". Тот интерес, который вызвала образовательная программа галереи и опыт самарского филиала, где с 2019 года существует постоянно действующий Клуб Третьяковки, привели к тому, что нам стало понятно - нужно постоянное место прописки галереи и во Владивостоке", - сообщила Проничева.

По словам гендиректора, посетителей ждут разнообразные образовательные мероприятия. Обещают, что лекции будут читать как местные специалисты, так и опытные коллеги из московского филиала. Кроме того, в центре доступна библиотека, сформированная специалистами галереи. В зоне коворкинга будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, творческие встречи с художниками и специалистами из сферы музейного дела.

От задумки до воплощения

По словам Проничевой, на поиск подходящего помещения ушло очень много времени. "Больше года ушло на поиск самого пространства, которое должно было отвечать нескольким критериям: удобное месторасположение, возможность разместить в пространстве и лекционные, и творческие зоны, а также рабочие места для сотрудников, работающих в филиале", - добавила гендиректор.

Выбор пал на историческое здание, где в начале XX века располагалась главная контора Торгового дома "Бринер, Кузнецов и Ко". Позже в советское время здание перешло во владение Дальневосточного морского пароходства. Архитектурные элементы фасада перекликаются с оформлением одного из культовых строений Владивостока в стиле модерн - особняка семьи Бриннеров.

"Дом на Алеутской, 15 идеально подходил нашим требованиям: центр города, огромные окна, отдельный вход с улицы, историческое здание и, конечно, идеальное расположение в центре музейного кластера. Практически за углом находится Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, через дорогу Приморская картинная галерея. Можно сказать, что это привычный музейный маршрут для горожан и гостей Владивостока", - подчеркнула Проничева.

Дизайн-проект пространства был подготовлен вскоре после утверждения помещения. Позже было выполнено зонирование пространства, предложено цветовое и интерьерное решение. Затем команда Третьяковки детально взялась за рабочую документацию: шли оформление помещения, заключение договора на безвозмездную аренду, обследование помещения, выполнение технического проекта. Ремонтные работы начались в декабре 2022 года. Как сообщила ТАСС Проничева, параллельно шло формирование программы, комплектование фонда для книжной гостиной, выбор сувенирной и книжной продукции, набор штата сотрудников, подготовка первой выставки. В общей сложности от идеи до воплощения прошло почти два года.

Здание пришлось капитально ремонтировать, а также приспосабливать под нужды нового резидента. За дизайн-проект отвечала дальневосточная студия. "Перед ними стояла задача через интерьеры площадки во Владивостоке выстроить связь с историческим зданием Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Нам мой взгляд, им это очень хорошо удалось", - прокомментировала директор Третьяковки.

По словам Проничевой, во время согласования дизайна команда проекта решила не отказываться от понятной и привычной для Владивостока морской тематики: например, в мягкой мебели легко угадываются волнорезы, покрытые льдом.

Первая экспозиция

Первой экспозицией в пространстве стала временная выставка "Искусство логистики - логистика искусства". Она рассказывает о том, как искусство делает единой территорию большой страны, а развитие транспортных путей способствует развитию культуры. По словам Проничевой, выбор концепции для выставки открытия не случаен. "Идею подсказали сотрудники галереи, работающие здесь. В 1970-1980-х годах на международные морские линии вышла серия сухогрузов, которые были названы именами великих русских художников: Николая Рериха, Бориса Кустодиева и многих других. На каждом из таких судов создавалось, как мы бы сейчас сказали, арт-пространство, посвященное художнику, имя которого он носил, и его работам. Эти суда заходили в самые дальние порты России и других стран, передавая идею национального русского искусства. Думаю, что лучшего решения для открытия нашего пространства мы найти бы не смогли", - отметила директор.

Общественное пространство в Приморском крае - первый шаг в большое региональной политике галереи. В ближайшие годы откроются филиалы Третьяковки в Самаре, Калининграде и Владивостоке. Для формирования нового поколения профессиональных искусствоведов и музейщиков галерея запустила совместные магистерские программы с Балтийским федеральным университетом имени Канта и Дальневосточным федеральным университетом.

Официальное открытие общественного пространства Третьяковской галереи состоялось 6 июля.