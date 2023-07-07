7 июля, 04:10

В Ташкенте отменили запланированный на октябрь концерт Григория Лепса

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Певец Григорий Лепс
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

В Минкульте республики отметили, что такие приняли по техническим причинам

ТАШКЕНТ, 7 июля. /ТАСС/. Концерт российского певца Григория Лепса, запланированный в Ташкенте на 23 октября, отменен по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Узбекистана.

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"На 23 октября этого года во Дворце "Дружбы народов" была запланирована концертная программа российского певца Григория Лепса. По техническим причинам концертная программа была перенесена", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что планировавшие посетить мероприятие "могут получить возмещение за купленные билеты в соответствующем порядке". 

Теги:
УзбекистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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