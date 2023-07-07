В Ташкенте отменили запланированный на октябрь концерт Григория Лепса

В Минкульте республики отметили, что такие приняли по техническим причинам

ТАШКЕНТ, 7 июля. /ТАСС/. Концерт российского певца Григория Лепса, запланированный в Ташкенте на 23 октября, отменен по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Узбекистана.

"На 23 октября этого года во Дворце "Дружбы народов" была запланирована концертная программа российского певца Григория Лепса. По техническим причинам концертная программа была перенесена", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что планировавшие посетить мероприятие "могут получить возмещение за купленные билеты в соответствующем порядке".