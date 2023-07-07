Гости библиотеки на северо-западе Москвы отметят юбилей итальянского певца Тото Кутуньо

Гостей ждут истории о его жизни и творчестве и концерт, где прозвучат его известные песни и музыкальные композиции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Гости библиотеки №246 в районе Щукино на северо-западе Москвы отметят юбилей итальянского певца, композитора и телеведущего Тото Кутуньо, которому в пятницу исполнилось 80 лет. Об этом сообщает префектура Северо-Западного административного округа столицы.

"Библиотека №246 приглашает на вечер, посвященный 80-й годовщине со дня рождения итальянского певца, композитора, музыканта Тото Кутуньо, гостей ждут истории о его жизни и творчестве и концерт, где прозвучат его известные песни и музыкальные композиции", - сказали в префектуре, отметив, что вход на мероприятие будет свободным.

Тото Кутуньо (настоящее имя - Сальваторе) родился 7 июля 1943 года в прибрежном городке Фосдиново в области Тоскана в центральной части Италии, где его отец - выходец с острова Сицилия - служил военным моряком. Отец хорошо играл на трубе и научил этому искусству сына. Позже Кутуньо самостоятельно освоил игру на аккордеоне, ударных, клавишных и саксофоне. Родители называли его Тото - откуда и произошел сценический псевдоним.

Тото Кутуньо впервые приезжал в Россию в 1985 году, дав несколько десятков концертов в Москве и Ленинграде. Москва вдохновила его на написание в 1986 году песни Buona notte. С тех пор он неоднократно выступал в России (его концерты, запланированные на 2020-2022 годах, были отменены из-за пандемии COVID-19). По признанию артиста, он любит Россию и чувствует себя "немного русским".