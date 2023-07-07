Музей кино и Минкультуры России открыли в Душанбе выставку о таджикском кинематографе

Выставка рассказывает об этапах становления таджикского кинематографа и истории киностудии "Таджикфильм"

ДУШАНБЕ, 7 июля. /ТАСС/. Министерство культуры России и Государственный центральный музей кино открыли в пятницу в Душанбе выставку "Земли твоей святое волшебство", рассказывающей об этапах становления таджикского кинематографа и истории киностудии "Таджикфильм", передает корреспондент ТАСС из Национального музея Таджикистана, где размещена экспозиция.

"Это творение нашего Государственного музея кино, я надеюсь, уверена, что всем очень понравится. На самом деле это то теплое, что есть в нашей памяти, очень многих из нас. Я родилась в конце 70-х годов и те фильмы, которые мы называли, - я их все видела и сейчас мне самой, не меньше, чем вам, хочется посмотреть и воскресить в памяти эти фильмы. Потому что они действительно о вечном, о добром, о ценном, о том, что не перестанет быть ценным. И это стало возможным благодаря сотрудничеству двух государств", - сказала перед открытием выставки статс-секретарь - заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.

Директор музея кино Лариса Баженова отметила, что на выставке представлены копии 45 экспонатов из его коллекции. "Но по "Таджикфильму" у нас более 400 единиц хранения и эти экспонаты уникальны", - сказала она.

Советник-посланник посольства России в Таджикистане Шамиль Шамсутдинов передал гостям церемонии приветствия от главы российского диппредставительства в стране Семена Григорьева. Он также отметил, что в этом году между РФ и Таджикистаном произошел качественный рывок в развитии отношений.

О выставке

В экспозиции "Земли твоей святое волшебство" представлены афиши, эскизы и кадры из советских фильмов, снятых в Таджикистане, а также исторические фотографии съемочного процесса. Как отмечается в анонсе, "на протяжении всего своего существования кино Таджикистана отражало образ народа, сохраняло национальную культуру и историческую память, передавая новым поколениям базовые ценности и ориентиры" и экспозиция призвана показать посетителям самобытность и яркость местного кинематографа.

В частности, на выставке представлена афиша первого таджикского цветного фильма "Я встретил девушку", снятого режиссером Рафаилом Перельштейном в 1957 году на Сталинабадской киностудии (Душанбе носил имя Сталинабад с 1929 по 1961 год - прим. ТАСС). Песня из этого фильма, написанная народным таджикским поэтом Мирзо Турсун-заде и композитором Андреем Бабаевым, остается популярной до сих пор.

Также посетители экспозиции смогут увидеть зарисовки с эскизами костюмов к драме 1939 года "Друзья встречаются вновь" и афиши к картинам "Новые сказки Шахерезады", "Последняя ночь Шахерезады", снятым в 1986-1987 годах совместно "Таджикфильмом" и сирийской киностудией "Ганем-фильм".

Как рассказала ТАСС директор музея кино Баженова после открытия выставки, подобную экспозицию в Таджикистане организовали впервые. "У нас была [похожая выставка] в Армении два раза, в Баку в Азербайджане, в Казахстане, в Узбекистане. Мы даже в Сирии умудрились сделать, хотя это было не так просто", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что все экспонаты после завершения экспозиции останутся в фонде Национального музея Таджикистана.