На Троекуровском кладбище открыли памятник Мягкову и Вознесенской

Скульптор Андрей Налич рассказал, что работать над памятником Андрею Мягкову начали, когда еще была жива Анастасия Вознесенская

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие памятника народным артистам Андрею Мягкову (1938-2021) и Анастасии Вознесенской (1943-2022) состоялось в пятницу на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Открытие памятника приурочили к двойному юбилею: 8 июля исполнится 85 лет со дня рождения Андрея Мягкова, а 27 июля 80 лет исполнилось бы Анастасии Вознесенской.

"Они были вместе, и это было так логично, так просто. И в этом их талант - просто говорить о каких-то больших чувствах. Они так же скромно и просто жили, когда были востребованы в театре и кино, и так же прекрасно, скромно и достойно жили, когда не могли уже быть действующими актерами", - сказал на церемонии ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Общаясь с журналистами, он назвал Мягкова глубочайшим актером. "Он был одним из любимых актеров Ефремова Олега Николаевича. Он был ведущим артистом "Современника". Он стал ведущим артистом Московского Художественного театра. А уж какой он был педагог невероятный, один из лучших, - вспоминает Золотовицкий. - Анастасия Валентиновна также была прекрасна, хороша. И эта пара была очень гармонична и на курсе, как говорят люди, которые видели их в молодости, и в жизни. И ушли они рядом. Не смогли друг без друга".

О памятнике

Скульптор Андрей Налич рассказал журналистам, что работал над памятником вместе с сыном Павлом Наличем. По его словам, памятник Мягкову начали делать, когда еще была жива Вознесенская. "Из наших эскизов - их довольно много было - она выбрала совершенно определенный. Поэтому, когда она умерла, мы не могли уже ничего другого придумать, потому что была воля Анастасии", - пояснил скульптор.

Памятник выполнен из гранита и представляет из себя занавес, на волнах которого неконтрастно размещены имена и фамилии, а также годы жизни артистов. "В тон запатинированы буквы из латуни", - добавил Налич.

Почтить память артистов пришли родные, представители Музея МХАТ и МХТ им. Чехова. Мягков и Вознесенская похоронены рядом с Валентином Гафтом и Екатериной Градовой.

Накануне Музей МХАТ представил в Доме-музее К. С. Станиславского выставочный проект, посвященный этой актерской паре, под названием "Он и она", выставка будет открыта до 30 июля. В экспозицию вошли музейные предметы, рассказывающие о творчестве актеров, из Музея МХАТ и театра "Современник", аудиозапись из спектакля "Эльдорадо", а также живописные работы Мягкова, личные документы и предметы из семейного архива.

Из биографии актеров

Мягков и Вознесенская познакомились в Школе-студии МХАТ, куда поступили в 1961 году. Они заключили брак уже на втором курсе и с тех пор не расставались. После обучения пришли в "Современник", где проработали 12 лет. В 1977 году по приглашению Олега Ефремова перешли в Художественный театр. Их первой совместной работой на сцене Художественного театра стал спектакль "Эльдорадо".

При этом активно развивалась их карьера в кино. Вознесенская в конце 60-х годов стала широко известна публике, сыграв роль радистки Ани Родионовой в фильме "Майор "Вихрь". Мягков впервые снялся в 1965 году в роли зубного врача Чеснокова в кинокомедии "Похождения зубного врача". Среди его кинообразов - Алеша в "Братьях Карамазовых", Алексей Турбин в "Днях Турбиных", ученый секретарь Швырков в драме "Послесловие". Многим поколениям российских зрителей Мягков знаком по фильмам Эльдара Рязанова "Ирония судьбы или С легким паром!", "Служебный роман" и "Жестокий романс".