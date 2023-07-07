Труппа театра классического балета Касаткиной и Василева выступит на сцене Александринки

Артисты покажут четыре канонических балета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева приедет в августе с гастролями в Петербург. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-офисе организаторов гастролей, артисты впервые выступят на сцене Александринского театра и покажут четыре своих канонических балета.

"С 24 по 27 августа в Петербурге на исторической сцене Александринского театра состоятся масштабные гастроли Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, известного также как Московский классический балет. Труппа покажет четыре постановки, которые ярко иллюстрируют все грани авторской хореографической школы Касаткиной-Василева: "Спартак" на музыку Хачатуряна, "Дон Кихот" Минкуса, "Жизель" Адана и "Ромео и Джульетта" Прокофьева", - говорится в сообщении.

Начнутся гастроли 24 августа с балета "Спартак" Арама Хачатуряна, которого Касаткина и Василев знали лично. Сам Хачатурян в свое время очень переживал из-за того, что в самой известной постановке этого балета оригинальная партитура была урезана вдвое. Именно Касаткина и Василев в 2003 году представили свою версию "Спартака", которая почти наполовину состояла из прежде не использованной музыки. 25 августа петербургскую публику ждет "Дон Кихот", который отлично подойдет как для взрослых, так и для более юных поклонников балета. 26 августа на сцене Александринского театра будут блистать "Ромео и Джульетта", а 27 августа гастроли завершатся романтическим балетом "Жизель".

"У нас есть наши авторские спектакли, и есть авторская классика. В работе с классическими произведениями мы придерживаемся строгих принципов. Все, что создали наши предшественники, сто и более лет назад, мы сохраняем свято. А драматургию мы меняем, чтобы современному зрителю, особенно молодому зрителю, было интересно и понятно то, что мы им показываем. И эти гастроли подчинены такой же логике. Наши авторские спектакли - это "Спартак" и "Ромео и Джульетта". А "Дон Кихот" и "Жизель" - это спектакли со старинной хореографией и нашей драматургией. В Александринском театре мы выступаем впервые, и это, конечно, большая удача, что мы сможем показать наши спектакли на старейшей в России театральной сцене", - приводит пресс-офис слова хореографа, народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной.

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева был создан в 1966 году как коллектив "Молодой балет". Его создателем является российский хореограф Игорь Моисеев. В спектаклях театра в разное время танцевали такие артисты, как Майя Плисецкая, Сергей Полунин, Михаил Барышников, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова и другие, а его гастроли прошли более чем в 30 странах мира. На сегодняшний день в репертуаре театра 28 классических и неоклассических постановок, в его труппу входит 75 артистов.