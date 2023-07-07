Историческому центру курортного Пятигорска присвоили статус достопримечательного места

Статус определен приказом краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Историческому центру города-курорта Пятигорска на Ставрополье присвоен статус достопримечательного места. Это поможет сохранению исторического и архитектурного наследия, сообщил в пятницу глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

"Установлены границы достопримечательного места, определен режим использования земельных участков на территории исторического центра города Пятигорска. <…> Установление статуса достопримечательного места центру Пятигорска поможет нам сохранить историческое, архитектурное и культурное наследие нашего города", - написал он.

Статус достопримечательного места получил исторический центр города и связанный с ним комплекс памятников XIX - начала XX веков. Статус определен приказом краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

"Определены требования к осуществлению деятельности, к градостроительным регламентам и к рекламным вывескам. Разработан предмет охраны достопримечательного места", - пояснил глава города.

Пятигорск возник в конце XVIII века как один из пунктов Азово-Моздокской линии, учрежденной Екатериной II для защиты южных рубежей империи. История Пятигорска как курорта началась с 1803 года, когда появился рескрипт Александра I, согласно которому местности было придано особое государственное значение.