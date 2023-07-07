В Туле на выставке об истории металлургии представили экспонаты возрастом около 2 тыс. лет

Как отметили в музее, экспозиция опровергает миф о том, что первые металлургические заводы появились на Урале

ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Древние артефакты, связанные с историей развития металлургии в Тульской области, включая метеорит возрастом от 14 тыс. до 800 тыс. лет, представили в пятницу на выставке "Тула. Город на железной реке" в представительстве музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале Тулы. В экспозицию включили более 200 экспонатов, найденных археологами в разные годы, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка "Тула. Город на железной реке" показывает всю глубину истории развития металлургии в Тульской области. Мы показываем уникальные древние артефакты, в частности, выставлен кусочек шлака, это отход металлургического производства, происхождение которого датируется I веком нашей эры. Кроме того, представлен метеорит, возраст которого эксперты оценивают в промежутке от 14 тыс. до 800 тыс. лет. В целом на выставке очень много разных артефактов, интересный видеоконтент, тактильные экспонаты, среди которых подлинные археологические находки и увеличенные реплики самых ярких предметов", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в музее, выставка опровергает миф о том, что первые металлургические заводы появились на Урале. "Мы показываем, как зарождалось металлургическое дело в древнерусских городах. Можно сказать, что прародителем металлургии стал голландец Андрей Виниус, при его непосредственном участии в Туле были открыты первые в России Городищенские заводы. Наши гости узнают о биографии Виниуса, о его интересной жизненной истории", - добавили в пресс-службе.

Представленные на выставке экспонаты являются результатом работы Тульской археологической экспедиции, которая проводила раскопки на территории Городищенских заводов Винниуса у деревни Торхово, с поселения древних металлургов у деревни Малая Стрекаловка, городищ Спицино и Страхово, из Кузнечной слободы в тульском Заречье.

На выставке представлен широких спектр экспонатов, показывающих тонкости работы металлургов. "Например, гости смогут увидеть ядра и формы для отливки орудий, инструменты кузнецов и продукцию мастеров различных специализаций, клад медных украшений, а также коллекцию полезных ископаемых", - пояснили в музее.

Выставка "Тула. Город на железной реке" будет работать до конца 2025 года. Она стала важным этапом программы изучения истории тульской металлургии, разработанной по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина и осуществленной при поддержке Промышленно-металлургического холдинга и АО "Тулачермет".