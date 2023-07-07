7 июля, 13:29
Евровидение

"Евровидение-2024" пройдет в Мальмё

RAW-films/ Shutterstock/ FOTODOM
Мальмё
© RAW-films/ Shutterstock/ FOTODOM

Конкурс проведут 7, 9 и 11 мая

СТОКГОЛЬМ, 7 июля. /ТАСС/. Очередной музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в городе Мальмё на юге Швеции 7, 9 и 11 мая 2024 года. Об этом в пятницу сообщается на странице конкурса в Twitter.

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"Добро пожаловать обратно в Мальмё! Мальмё примет Евровидение в третий раз 7, 9 и 11 мая 2024 года", - говорится в сообщении.

Заинтересованность в проведении конкурса проявили несколько шведских городов, в том числе Стокгольм, Гётеборг и Эрншёльдсвик. Как пояснила исполнительный продюсер "Евровидения-2024" Эбба Адилссон, после конкурса 2013 года в Мальмё "появилось больше современных мест для встреч", власти и жители стараются "предложить гостям и жителям принять активное участие в праздничных мероприятиях, которых будет даже больше, чем в прошлый раз".

Швеция устраивает Евровидение после победы в этом году певицы Лорин. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал - 11 мая на Malmö Arena.

Королевство принимало международный конкурс шесть раз, в том числе три раза в Стокгольме, два - в Мальмё и один - в Гётеборге. 

Теги:
ШвецияЕвровидение
© Информационное агентство ТАСС
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