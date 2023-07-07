В Киргизии состоятся Дни российского кино

Демонстрация фильмов состоится в старейшем кинотеатре киргизской столицы "Ала-Тоо"

БИШКЕК, 7 июля. /ТАСС/. Дни российского кино состоятся в столице Киргизии с 14 по 16 июля текущего года. Об этом сообщило посольство РФ в Бишкеке.

"С 14 по 16 июля в Бишкеке пройдут Дни российского кино, организованные Роскино при поддержке Министерства культуры России", - говорится в сообщении.

Как планируется, демонстрация фильмов состоится в старейшем кинотеатре киргизской столицы "Ала-Тоо", который был построен в 1938 году.

Бишкекские зрители в эти дни смогут бесплатно посмотреть ленту режиссера Никиты Владимирова "Родители строгого режима" (2022 год), работы Григория Вожакина "Чинк: Хвостатый детектив" (2022 год) и Олега Трофима "Гром: Трудное детство" (2023 год).

Кроме этого, в рамках Дней российского кино состоится показ работы режиссеров Дарины Шмидт и Константина Феоктистова "Три богатыря и конь на троне" (2021 год), а также "Я худею" (2018 год) Алексея Нужного.