Создатели сериала "Золотое дно" рассказали о работе над проектом

По словам режиссера Ильи Ермолова, особенность проекта и главная сложность заключается в том, что в некоторых сценах целиком задействован основной актерский состав - до 20 человек

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Юлия Фролова/. Новый драматический сериал "Золотое дно" по сценарию Сергея Минаева - автора романа "Духless" - скоро выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре "Иви", проект уже завершил съемочный этап и отправился на постпродакшн. О работе над семейной сагой корреспонденту ТАСС на съемочной площадке рассказали режиссер Илья Ермолов, исполнители главных ролей Алексей Гуськов и Юлия Снигирь.

История начинается со смерти Алексея Градова - владельца строительного холдинга в исполнении Ростислава Бершауэра. Борьба за многомиллионное состояние разворачивается между семьей коммерсанта и его бизнес-партнером. Параллельно с разделом наследства и борьбой за власть Градовы выясняют отношения друг с другом. В сериале также снялись Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин и другие.

По словам режиссера Ильи Ермолова, особенность проекта и главная сложность в том, что в некоторых сценах целиком задействован основной актерский состав - до 20 человек. Последние съемочные дни прошли в большом стеклянном особняке на юго-западе Москвы.

"У нас много сцен, порядка 15 съемочных дней, когда в кадре одновременно присутствуют все члены семьи Градовых и их окружение, где-то 15-20 человек, - рассказал журналистам Ермолов. - Только сегодня в кадре было около 10 актеров: Виктория Маслова, Наталия Вдовина, Ангелина Пахомова, Юлия Франц, Валерий Карпов, Павел Попов, Алексей Гуськов, Юлия Снигирь. Добавим к этому тех, кого нет сегодня, - Игорь Гордин, Марина Ворожищева, Михаил Сафронов, Эвклид Кюрдзидис и так далее. Когда актеры собираются вместе, это требует особого внимания и включенности в процесс, чтобы сцена прозвучала".

О доме Градовых

Режиссер признался, что собрать семью Градовых стало непростым заданием, создателям было важно, чтобы герои в том числе подходили друг другу визуально. При этом актерский ансамбль выстраивался вокруг Алексея Гуськова, которого авторы проекта изначально видели в роли Юрия Градова - главы семейства и основателя бизнеса, когда-то отошедшего от дел. Гуськов в свою очередь отметил убедительность и злободневность истории, написанной Сергеем Минаевым.

"У Льва Толстого есть фраза "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Эта семья как раз по-своему несчастна, потому что происходит смена поколений. Есть старшее, есть среднее и есть внуки, которые уже подросли, получили дипломы и хотят быть самостоятельными. Назревает вопрос: кто все-таки будет главенствовать? Сергей всегда пишет о том, что знает. Конечно, эта история придумана, она со своей интригой. Но те реалии, которые написаны, мы можем встретить в нашей жизни в большем или меньшем объеме", - поделился актер.

Одна из центральных ролей в сериале у Юлии Снигирь, ее героиня является финансовым директором Градовых. По словам актрисы, ее Надежда - отличный специалист, не испорченный миром интриг и больших денег. Находясь в эпицентре разборок Градовых, она занимает позицию любопытного наблюдателя.

"В нашей сегодняшней сцене Градовы думают о том, как начать экономить. Например, сколько раз они могут летать на бизнес-джете, точно ли им нужна лошадь на ипподроме за 12 млн. Это достаточно забавно, тем более что для нас, простых смертных, это даже смешно, мы такими категориями даже не мыслим. Как актрисе мне интересно прикоснуться к этому, потому что я про этот мир мало что знаю", - рассказала актриса.

Говоря о возможных параллелях с сериалом телеканала HBO "Наследники" о борьбе за влияние внутри семьи медиамагнатов, Илья Ермолов подчеркивает, что "Золотое дно" - это самостоятельная история, несмотря на схожие с американским проектом мотивы. "Не очень приветствую сравнения с вышедшим до этого момента проектом, особенно с известным и удачным. Позиция в стиле "Наш ответ чему-то" уже отталкивается от того, что мы за кем-то повторяем. На самом деле нет. Совпадения быть могут, но наша история говорит не только о каких-то мировых тенденциях, человеческих грехах, но и о наших сегодняшних российских реалиях. Эта история про здесь, про сейчас и про нас", - подчеркнул режиссер.