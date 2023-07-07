В Ярославской области в трех городах откроют виртуальные филиалы Русского музея

Директор музея Алла Манилова сообщила, что контент планируют дополнить за счет совместных проектов с региональными учреждениями культуры

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Виртуальные филиалы Русского музея планируют открыть в Переславле, Рыбинске и Угличе Ярославской области, расходы на их создание составят от 2 до 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу по итогам встречи губернатора Михаила Евраева с директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой.

"Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор Государственного Русского музея Алла Манилова договорились об открытии нескольких виртуальных филиалов Русского музея в Переславле, Рыбинске и Угличе. Два филиала уже работают в Ярославском художественном музее и в Ярославском планетарии. Затраты на создание одного виртуального филиала составят от 2 до 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам Маниловой, контент виртуальных филиалов Русского музея в Ярославской области планируют дополнить за счет совместных проектов с региональными учреждениями культуры. Особенно она отметила уникальную коллекцию икон ярославской школы. "Ни один регион такой не обладает", - отметила она.

Также рассматривается возможность проведения в регионе совместно с Русским музеем ежегодного музейного фестиваля. "Мы сможем совместно приглашать в регион людей, которые имеют непосредственное отношение к культуре и живописи, и проводить крупные мероприятия", - добавил Евраев.

С 2017 года на базе Ярославского художественного музея открыт культурно-выставочный центр Русского музея, который включает выставочное пространство для экспонирования выставок из собрания Русского музея, образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал", а также ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями. Со дня открытия выставки и программы культурно-выставочного центра посетили более 230 тыс. человек.

Русский музей - крупнейший в мире музей русского искусства в Санкт-Петербурге. Его коллекция насчитывает более 440 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за тысячу лет.