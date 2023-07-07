7 июля, 16:19

В Калужской области планируют проводить театральный фестиваль Достоевского

Народный артист России Сергей Мигицко отметил, что театр Ленсовета готов прийти и открыть мероприятие

КАЛУГА, 7 июля. /ТАСС/. Театральный фестиваль имени русского писателя Федора Достоевского войдет в календарь культурных мероприятий Калужской области. Соответствующее предложение народного артиста России Сергея Мигицко поддержал в пятницу губернатор региона Владислав Шапша.

"Театр Ленсовета, имея в репертуаре "Бесов", готов прийти и открыть фестиваль", - сказал Мигицко на церемонии открытия памятника Достоевскому у Оптиной пустыни. Предложение актера поддержал губернатор Калужской области.

В пятницу в Калужской области у Оптиной пустыни открыли памятник Федору Достоевскому, также стартовал проект "Дни Достоевского", посвященный первому посещению монастыря писателем, 145 лет назад он встретился с преподобным старцем Амвросием. Посещение обители повлияло на дальнейшее мировоззрение Достоевского, в частности, после этого им был написан роман "Братья Карамазовы". 

Теги:
РоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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