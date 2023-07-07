Более 20 человек из разных уголков России поступили в Школу Олега Табакова

Прослушивания проходили в течение года в Екатеринбурге, Туле, Кемерове, Красноярске, Краснодаре, Хабаровске и Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Театральная школа Олега Табакова завершила приемную кампанию, по результатам которой более 20 ребят из разных регионов России будут бесплатно учиться актерскому мастерству. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе учебного заведения.

"Сегодня мы завершили путь длиною в год. Этот день подтвердил идею нашего небесного художественного руководителя Олега Павловича Табакова о необходимости поиска самородков из глубинки. 26 человек из 3 тыс. успешно прошли все испытания и стали студентами. Но это только начало - поступить сложно, но учиться еще сложнее, потому что актерская профессия требует познания самого себя и всего вокруг, двигаясь к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя школы Владимира Машкова.

Прослушивания проходили в течение года в Екатеринбурге, Туле, Кемерове, Красноярске, Краснодаре, Хабаровске и Москве. Приемную комиссию возглавил Машков. Финальные вступительные испытания прошли в столице 4, 5 и 6 июля. Абитуриентов школа привезла в Москву за свой счет.

"По результатам трех дней вступительных испытаний были выбраны 26 человек из разных уголков России: Новосибирска, Перми, Оренбурга, Тулы, Комсомольска-на-Амуре, Великого Новгорода, Ижевска, Донецка, Барнаула, Ставрополя, Москвы, Екатеринбурга, Кемерова, Иванова, Красноярского края, Хабаровска, Махачкалы. Уже с сентября они будут зачислены на первый курс", - уточнили в пресс-службе.

Театральная школа Олега Табакова - единственное в стране учебное заведение, реализующее экспериментальную программу обучения. Поступая после 9 и 10 классов, студенты учатся пять лет и получают диплом о высшем образовании. Обучение бесплатное, студенты проживают в школе-пансионе на Чистых прудах. С первого курса они уже выходят на сцену Театра Олега Табакова вместе со своими педагогами. Набор проводится один раз в два года, следующий пройдет в 2025 году.