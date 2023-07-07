В Пскове кинофестиваль "Западные ворота" открылся премьерой фильма "Я делаю шаг"

Всего на фестивале будет представлено более 90 фильмов

ПСКОВ, 7 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Западные ворота" открылся в пятницу вечером в Пскове премьерой кинокартины "Я делаю шаг" режиссера Ольги Акатьевой. Показ фильма состоялся в Большом концертном зале областной филармонии, которая является главной сценической площадкой региона, передает корреспондент ТАСС.

"Мы в Пскове чувствуем себя как дома, кинематографисты России. По традиции, в эту минуту мы должны все вместе сказать: четвертый международный кинофестиваль "Западные ворота" открыт", - сказал генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин на церемонии открытия фестиваля.

Как отметила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, фестиваль не только сохраняет статус международного, но и расширяет свою географию. "Институт кино уже стал своего рода брендом нашего региона, он привлекает все больше представителей кинематографического сообщества, зрителей. В течение трех дней Псковская область станет настоящим центром киноискусства. <...> Фильмом-открытием станет картина, которая была снята на нашей земле, в Псковской области. В этом году это фильм "Я делаю шаг". Искренне желаю всем участникам фестиваля интересных фильмов, новых знакомств, дружеских встреч и хорошего настроения", - зачитала Емельянова приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова, обращенный к участникам фестиваля.

Съемки фильма "Я делаю шаг" велись в историческом центре Пскова. Ключевой локацией стала средняя общеобразовательная школа №1 им. Л. М. Поземского. По сюжету фильма выпускник педагогического института вынужден после получения диплома вернуться в родной город и начать работать учителем литературы. Он сталкивается с проблемой: из-за дислексии с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.

Оценивать фильмы кинофестиваля будет профессиональное жюри. В итоге зрители путем всеобщего голосования назовут обладателя гран-при фестиваля. В программе также 10 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, а также круглые столы, семинары, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Кинофестиваль продлится до 9 июля. Будет представлено более 90 фильмов. В основную конкурсную программу вошли семь новых фильмов из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году. Первый кинофестиваль "Западные ворота" прошел в Пскове летом 2019 года в рамках XXXIX международных Ганзейских дней нового времени.