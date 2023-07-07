Глава Минкультуры: Кижи демонстрируют лучшую форму взаимоотношений музея и церкви

Выставка "Город золотой" стала первой в стенах Преображенской церкви Кижского погоста после реставрации

КИЖИ, 7 июля. /ТАСС/. Реставрация храма Преображения в музее-заповеднике "Кижи" (Карелия) и открывшаяся там в пятницу выставка "Город золотой" демонстрируют лучшую форму взаимоотношений музея и церкви. Такое мнение высказала министр культуры России Ольга Любимова на открытии выставки в музее-заповеднике "Кижи".

"То, что происходит здесь, это, с одной стороны, чудо, с другой стороны - подвиг. Два года назад мы с трепетом открывали церковь Преображения после 40 лет реставрации, и сегодня невольно вновь чувствуешь трепет, думая о том, сколько поколений реставраторов связаны с этим местом. Счастье, что, продолжая свою невероятную историю, храм демонстрирует лучшую форму взаимоотношений музея и церкви. Реставраторы возвращают к жизни казалось бы навек утраченное, а священники возвращают в эти стены духовную жизнь", - сказала Любимова, слова которой приводит пресс-служба музея-заповедника "Кижи".

Выставка стала первой в стенах Преображенской церкви Кижского погоста после реставрации. Она посвящена иконостасу XVIII века "на семи стенах" и утраченным потолочным иконам - "небесам", воссоздаваемых при поддержке "Газпрома" и Санкт-Петербургской академии художеств. На выставке можно увидеть конструкции потолочных икон, хранящиеся в музее потолочные иконы из других храмов Карелии, исторические элементы церковного убранства, узнать о процессе реставрации уникального иконостаса, насчитывающего 111 икон.

"Надеюсь, в течение нескольких ближайших лет нам удастся вернуть храму "небеса". Сегодняшняя выставка стала возможной благодаря поддержке Министерства в рамках национального проекта "Культура". Воссоздание "небес" Преображенской церкви - наш долг перед предками и потомками, это красота и духовная сила, которые не должны быть утрачены. Огромное спасибо за поддержку в этой работе ПАО "Газпром" и Санкт-Петербургской академии художеств", - цитирует пресс-служба директора музея-заповедника "Кижи" Елену Богданову.

Выставка "Город золотой" продлится до 31 октября. Она является частью творческого проекта "Чудо Преображения", который реализуется в рамках национального проекта "Культура". В рамках проекта "Чудо Преображения" также были проведены две одноименные выставки музея "Кижи" в Вологодском кремле (с 9 февраля по 9 апреля) и Ярославском музее-заповеднике (с 18 апреля по 30 мая), которые посетили около 9 тыс. человек, говорится в сообщении.