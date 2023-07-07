На бесплатной экскурсии в Москве все желающие смогут узнать об истории усадьбы Братцево

Гости мероприятия услышат рассказ об истории любви графини Строгановой-Трубецкой и Римского-Корсакова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Узнать об истории московской усадьбы Братцево, что на северо-западе столицы, смогут все желающие москвичи и гости столицы во время пешей экскурсии, которую устроят сотрудники библиотеки №230. Об этом сообщает в пятницу префектура Северо-Западного административного округа мегаполиса.

"15 июля состоится бесплатная пешеходная экскурсия по усадьбе Братцево - главной исторической достопримечательности района, ее проведут сотрудники библиотеки №230, в ходе экскурсии наши гости познакомятся с историей усадьбы Братцево, начиная с XVII века и до наших дней", - сказали в префектуре.

Здесь отметили, что гости мероприятия услышат рассказ об истории любви графини Строгановой-Трубецкой и отставного фаворита императрицы Екатерины Второй Римского-Корсакова.

Кроме того, участники совершат путешествие по дорожкам парка, увидят главный дом усадьбы, беседку-ротонду "Миловида" и другие сохранившиеся постройки.