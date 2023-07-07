Мацуев выступил в Душанбе в рамках Дней культуры России в Таджикистане

Концерт состоялся в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни

ДУШАНБЕ, 7 июля. /ТАСС/. Концерт пианиста Дениса Мацуева вместе с джазовыми музыкантами прошел в пятницу вечером в рамках Дней культуры России в Таджикистане.

Мероприятие состоялось в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни. Оно началось около 19:00 (17:00 мск) с приветствия министра культуры России Ольги Любимовой, которое со сцены зачитала ее заместитель Надежда Преподобная. "Традиции проведения фестивалей национальной культуры - это важнейшая составляющая российско-таджикистанского культурного сотрудничества. Фундаментом крепкой дружбы России и Таджикистана является бережное отношение к нашим духовным ценностям и традициям, внимание к сохранению общего культурного наследия", - говорится в обращении Любимовой.

Заместитель премьер-министра Таджикистана Матлубахон Сатториен, обращаясь к зрителям, отметила, что благодаря поддержке правительств России и Таджикистана и президентов Владимира Путина и Эмомали Рахмона отношения двух стран год за годом планомерно развиваются.

После этого начался концерт Мацуева под названием "И классика, и джаз". В первой части концерта пианист сыграл классические произведения: финал 17-й сонаты Людвига ван Бетховена, "Осеннюю песню" из цикла "Времена года" Петра Чайковского, прелюдии Сергея Рахманинова и другие.

Вторая часть стала джазовой. Вместе с Мацуевым на сцену вышли Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). Вместе они исполнили несколько импровизаций, а в завершение сыграли произведения Эдварда Грига в собственной аранжировке. Во время концерта Мацуев часто шутил, общался с публикой и рассказывал истории из своей жизни.

Дни культуры России в Таджикистане проходят с 6 по 13 июля. В рамках их программы уже открылась выставка в Национальном музее Таджикистана, посвященная кинематографу, прошел форум, на котором руководители крупных российских музеев поделились опытом организации экспозиций с таджикскими коллегами, а также планируется выступление Государственного академического ансамбля народного танца "Нальмэс" из Адыгеи.