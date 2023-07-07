Умер режиссер Григорий Любомиров

Ему было 69 лет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров умер возрасте 69 лет. Об этом в пятницу сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с Любомировым состоится 8 июля в Николо-Архангельском крематории.

В 90-е годы Григорий Любомиров окончил киношколу FEMIS в Париже, где получил режиссерское образование, применив его на новом российском телевидении. Он снял множество документальных фильмов: "Импичмент по-русски", "Маски сокитов", "Тайны посвящения", а также 12 серийный фильм о религиозных сектах в Египте, Израиле, Индии и Китае. С 1994 года Любомиров работал на телеканале НТВ, был режиссером и сценаристом передачи "Куклы". Также он является режиссером и автором идеи сериала "Кулагин и партнеры".