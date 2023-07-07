В Нижнем Новгороде открыли фестиваль кино "Горький fest"

В 2023 году он посвящен 100-летию Леонида Гайдая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Церемония открытия VII фестиваля нового российского кино "Горький fest" состоялась в пятницу в государственном театре драмы имени Горького в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС. Первым фильмом в программе станет картина "Кентавр" режиссера Кирилла Кемница.

Об открытии фестиваля объявили со сцены президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева.

"Хотим показать, что делается лучшее, хотим показать взгляд. Нам интересно, что делается в нашей стране, это самое главное. Потом будем разбираться искусство это или нет, для этого и нужен фестиваль", - объяснил выбор фильма для открытия Пореченков в беседе с корреспондентом ТАСС.

На церемонии по традиции вручили приз "За вклад в развитие современного кино", его получил режиссер Алексей Учитель, с его фильма "Прогулка" начнутся показы в Летнем кинотеатре. Режиссер рассказал корреспонденту ТАСС, что в условиях, когда зарубежные фестивали недоступны для российского кино, такие площадки как "Горький fest" особенно необходимы для молодых кинематографистов.

"Сейчас так случилось, что многие международные фестивали закрыты для нас, я думаю, что каждая такая площадка - это здорово, главное, чтобы зрители не разочаровались. Это наша главная задача", - сказал Учитель.

На фестивале будет 10 наград, это на 2 больше, чем в прошлом году. Помимо уже привычных восьми, вручат статуэтку за лучший актерский ансамбль, еще одна станет неожиданностью закрытия фестиваля, объявили ведущие.

Новая "фишка" жемчужины Нижнего

В этом году "Горький fest" посвящен 100-летию Леонида Гайдая. На разных площадках Нижнего Новгорода пройдет ретроспектива фильмов советского режиссера.

На рассмотрение было прислано более 600 заявок, из которых в конкурс вошли 16 фильмов. Среди членов жюри в этом году - кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, актриса Кристина Асмус и другие.

Асмус, которая поведет в Нижнем Новгороде все дни фестиваля, отметила, что ожидает хорошего кино. "Очень сложно судить короткий метр, полный метр, документальное кино вместе. Вот это задача непростая, будем как-то коллегиально принимать решение", - сказала актриса.

Одной из главных "фишек" этого года станет показ фильмов в Губернаторском саду Нижегородского кремля, поделилась с журналистами генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева. "Это впервые в Нижнем Новгороде, это уникально, спасибо [губернатору] Глебу Сергеевичу [Никитину] за такую поддержку. Дальше - больше, мы просто растем со страшной силой", - сказала Михеева.

Губернатор Глеб Никитин поддержал Михееву и также отметил, что фестиваль с годом становится ярче и интереснее. "Каждый год по итогам фестиваля слышу очень восторженные, искренние, классные отзывы. Для Нижнего Новгорода - это жемчужина, один из самых ярких эпизодов культурной жизни в году", - сказал глава региона.