На "Кинопоиске" выйдет продолжение мистического сериала "Пищеблок"

Новые серии будут появляться в онлайн-кинотеатре каждую субботу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Второй сезон сериала "Пищеблок" - одного из самых популярных российских сериалов 2021 года - выходит в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 8 июля. В ближайшие восемь недель каждую субботу зрители смогут окунуться в мистическую атмосферу средней школы начала 80-х.

События нового сезона разворачиваются в 1983 году, спустя три года после летней смены в пионерском лагере "Буревестник", которая навсегда изменила жизнь школьника Валерки Лагунова - главного героя истории. Теперь примерный староста класса, отличник и вампир ежедневно борется с жаждой крови и старается сохранить в себе человека. "Пищеблок", снятый по одноименному роману Алексея Иванова, вышел на "Кинопоиске" в мае 2021 года, став одним из самых обсуждаемых проектов той весны.

"Эта история не только про вампиров, не только про систему, про школу в советское время, эта история в первую очередь о взрослении. Когда ребенок становится взрослым и у него есть 3-4 года подросткового возраста, с ним происходят совершенно сумасшедшие вещи. Он испытывает свою первую любовь, первое предательство, первое взрослое решение, - рассказал журналистам креативный продюсер сериала Владислав Рубин. - И это на самом деле мы и рассказали про нашего Валерку. Как и любой человек в момент взросления, он должен понять, с кем он хочет дружить, кого он хочет любить, каким он будет человеком - хорошим или плохим?"

За три года, что прошли между началом съемок первого сезона и выходом второго, исполнитель главной роли Петр Натаров успел закончить школу и поступить в театральный институт. Молодой актер попал на курс к Константину Райкину в Высшую школу сценических искусств. "Еще во время съемок "Пищеблока" я думал, что поступлю Финашку (Финансовый университет при правительстве РФ - прим. ТАСС), выберу себе какое-нибудь стабильное первое образование. Но что-то пошло не так, я решил сдавать ЕГЭ по литературе и поступать в театральный институт", - рассказал Натаров.

Вместе с актером вырос и его герой. И не только визуально, добавляет артист. "Валера станет кардинально противоположный, станет другим. Он три года боролся с жаждой крови, и это никак не могло не сказаться на его психологическом состоянии. Это борьба с собой, борьба со зверем внутри себя", - добавил Натаров.

Без опоры на первоисточник

Если первый сезон создавался по мотивам романа Иванова, то второй - полностью оригинальная история, созданная сценаристом Сергеем Калужановым. При этом концепцию одобрил автор первоисточника. Отвечая на вопрос ТАСС, почему аудиторию так привлекают сериалы, рефлексирующие о прошлом, которого эта аудитория по большему счету не застала, Калужанов отметил, что такие проекты, как "Пищеблок", во-первых, собирают у экрана людей разных поколений, а еще дают отдохнуть от реальности.

"Это такие истории, которые собирают у экрана семью. Плюс это не просто добренькая сказка, это приключения с опасностями, с интригами, которые всех цепляют. Поэтому да, это сейчас очень востребованный жанр. Но при этом он дает отдохнуть от реальности. Почему он стал больше интересовать аудиторию, чем жесткие драмы? Потому что хочется оторваться от реальности, в каком бы виде это ни было", - добавил он.

Калужанов считает, что история, разворачивающаяся в "Пищеблоке, имеет потенциал на несколько сезонов, однако будущее проекта определят рейтинги второго сезона. "У нас в этом смысле как "Гарри Поттер". Герой будет расти, а с растущим героем можно продолжать новые истории нового уровня. Ко всему прочему страна изменяется, страна проходит через такое количество изменений, что каждое из них можно выделять как сегментик и про него рассказывать, придумывать новый отдельный "вампирский движ". Там ведь самое интересное начинается - 1985-й, 1987-й, когда много всего происходит со страной", - добавил сценарист.

В продолжении "Пищеблока" ко своим ролям вернутся не только Петр Натаров, но и Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина и другие артисты из первого сезона. Также в проекте появятся новые герои в исполнении Ксении Трейстер, Александры Ревенко, Равшаны Курковой, Сергея Епишева и Риналя Мухаметова. Режиссер проекта - Эдуард Бордуков.

Роман "Пищеблок" Алексея Иванова, автора книг "Географ глобус пропил", "Ненастье" и других, вышел в 2018 году. События произведения развиваются в небольшом пионерском лагере на берегу Волги, где в разгар Олимпиады 1980 года прячется загадочная группировка вампиров.