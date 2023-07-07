На фестивале "Москва фест" прошла презентация книг об интеллектуальной собственности

Свое творчество представили глава Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев и гендиректор компании LegalPics Мария Дорошенко

МОСКВА, 7 июля /ТАСС/. Презентация книг главы Федерации интеллектуальной собственности Сергея Матвеева и гендиректора компании LegalPics Марии Дорошенко, посвященных проблемам прав на интеллектуальную собственность, прошла в пятницу на фестивале "Москва фест". Об этом сообщила пресс-служба ФИС.

"На "Москва фест" президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев презентовал свою книгу "Технологии и собственность", а основательница компании LegalPics Мария Дорошенко - издание "Чувство собственности". Первая книга, выпущенная издательством "Альпина паблишер", и вторая, выпущенная издательством "Эксмо", хотя написаны независимо, но будто дополняют друг друга, отвечая на вопросы, почему и как работает интеллектуальное право в современном предпринимательстве и что нужно сделать для того, чтобы эффективно использовать этот вид активов", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что книги предназначены для представителей креативных индустрий и доступным языком, наглядно рассказывают об интеллектуальной собственности как главном экономическом активе творческого, технологического предпринимательства. Книги демонстрируют, что интеллектуальная собственность - не сложная юридическая теория, а практический инструмент современного бизнеса, и авторы уверены, что любой, кто зарабатывает на творчестве, может использовать их книги как прямое руководство к действию, отмечают в пресс-службе.

Книга Матвеева "Технологии и собственность" находится на стыке права, экономики и истории техники, говорится в сообщении. В центре внимания - интеллектуальная собственность как экономический актив, и именно он, по мнению автора, находится "под капотом" современного креативного и технологического бизнеса. Автор демонстрирует, что в современном мире прибыль извлекается не столько из земли, сырья, машин или мускульной силы, сколько из результатов творческой деятельности - дизайна, медиа, научных разработок.

"Право интеллектуальной собственности - право естественной, но временной монополии. Это награда за инвестиции в творчество и талант, я имею в виду копирайт и патенты на объекты дизайна. Это приз и награда за первенство в технологической гонке - речь о патенте на изобретение. И разумеется, бонус за то, что рынок вас узнает - подразумеваются средства индивидуализации", - цитирует Матвеева пресс-служба.

Книга Дорошенко "Чувство собственности" призвана помочь сделать первые шаги к реализации творческой мечты, найти средства для развития креативного бизнеса, монетизировать проект или разработку, читатель получит практические ответы на вопросы о связи креатива и интеллектуальной собственности, говорится в сообщении.