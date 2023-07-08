В Москве пройдет концерт Арбениной и "Ночных снайперов" в честь 30-летия группы

На сцену выйдет сын певицы и сыграет на басу, а специальным гостем станет Ваня Дмитриенко

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Концерт Дианы Арбениной к 30-летию группы "Ночные снайперы" состоится в субботу на стадионе московского футбольного клуба "Спартак". Его гости услышат хиты коллектива, также на сцену выйдет сын артистки, а специальным гостем станет певец Ваня Дмитриенко, рассказала ТАСС Арбенина накануне события.

"8 июля состоится концерт на стадионе "Открытие банк арена", это будет большое отчетное событие, так как в этот день группа "Ночные снайперы" празднует 30-летний юбилей", - сказала собеседница агентства, которая отметит в этот день еще и свой день рождения. Арбенина пояснила, что выбрала для юбилейного шоу именно стадион "Спартак", потому что на нем выступали ее любимые группы - Muse (британская рок-группа) и Red Hot Chili Peppers (американская рок-группа). "А еще цвета классные: белый, красный. И стадион молодой. А Марта (дочь артистки - прим. ТАСС) играет в женский футбол за "Спартак", - сказала собеседница агентства.

Музыкант сообщила, что в этот вечер на сцену выйдет ее сын, а также пообещала публике "много визуальных эффектов, но не только на экране". "Тёма (сын певицы - прим. ТАСС) сыграет. У нас есть песня "Один". Он выйдет и сыграет на басу, - поделилась Арбенина. - Мы заточены на людей, будем постоянно показывать зал, провоцировать на совместное пение песен. Люди это очень любят".

Программа и планы

По словам лидера коллектива, программа юбилейного события, на котором "прозвучат одни хиты", продлится около двух часов, а главной задачей музыкант обозначила "бодро вкачать в людей огромное количество энергии любви, добра и рок-н-ролла, конечно". "Мне кажется, когда на стадионе собирается многотысячная толпа, нужно петь известные песни", - отметила Арбенина.

Специальным гостем вечера станет молодой певец, исполнитель трека "Венера-Юпитер" Ваня Дмитриенко. "Хороший музыкант. Его достаточно, он один затопит всех своей энергией", - считает артистка.

Говоря о планах "Ночных снайперов", Арбенина рассказала, что коллектив работает над завершением альбома. "А осенью, максимально сохранив начинку юбилейного концерта, планируем привезти его в города России", - заключила лидер группы.

О группе

Группа "Ночные снайперы" была создана в 1993 году. Бессменным автором песен и солисткой коллектива является Диана Арбенина. Популярность пришла к "Ночным снайперам" в начале 2000-х с выходом альбома "Рубеж" и благодаря попаданию песни "31 весна" в радиоротацию. К настоящему моменту "Снайперы" записали более десятка номерных альбомов.