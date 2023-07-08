Большой театр выступит на фестивале "Лето. Музыка. Музей" в Подмосковье

В программу войдут опера "Алеко" и поэма "Колокола" Сергея Рахманинова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в субботу и воскресенье выступит на фестивале "Лето. Музыка. Музей", который в шестой раз проходит на территории Государственного историко-художественного музея "Новый Иерусалим" в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Праздник с участием Государственного академического симфонического оркестра РФ им. Е. Ф. Светланова и молодых талантливых солистов-инструменталистов увенчают выступления солистов оперной труппы и оркестра Большого театра. 8 и 9 июля Большой исполнит оперу "Алеко" и поэму "Колокола" Сергея Рахманинова", - сказали в театре.

Фестиваль этого года посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. На смотре прозвучит не только музыка этого композитора, но и произведения авторов, которые были близки ему или повлияли на его творчество: Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Танеева и других. Площадка смотра расположена под открытым небом. Президентом фестиваля является народный артист России Максим Дунаевский, а художественным руководителем - дирижер Дмитрий Юровский.

Большой театр дважды выступит на этой площадке - 8 и 9 июля. Программа включает оперу "Алеко" в концертном исполнении, в которой задействованы Геворг Акобян (Алеко), Динара Алиева (Земфира), Алексей Татаринцев (Молодой цыган) и другие артисты. Дирижировать будет Алексей Верещагин. Во втором отделении ГАБТ представит "Колокола", на сцену выйдут Светлана Лачина (сопрано), Олег Долгов (тенор), Андрей Потатурин (баритон). За дирижерским пультом - Филипп Селиванов. В выступлениях участвуют симфонический оркестр и хор Большого театра.

О фестивале

VI Музыкальный фестиваль на открытом воздухе "Лето. Музыка. Музей" открылся 5 июля в музее "Новый Иерусалим" и продлится до 9 июля. В концертах смотра участвуют, в частности, лауреаты конкурса им. Чайковского Вадим Руденко и Гайк Казазян, пианист Иван Бессонов и дирижер Филипп Селиванов, ставшие победителями Первого международного музыкального конкурса им. Рахманинова.

Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" проводит фестиваль совместно с Московской областной филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Минкультуры РФ.

Смотр появился в 2018 году. За пять лет на нем выступали скрипач Максим Венгеров, пианисты Николай Луганский, Андрей Коробейников и Кирилл Герштейн, виолончелист Миша Майский, дирижеры Владимир Юровский, Андрей Борейко, Александр Рудин, певицы Альбина Шагимуратова и Анна Аглатова, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Российский национальный оркестр и другие исполнители.