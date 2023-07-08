На Дальнем Востоке отметят День семьи, любви и верности

В Еврейской автономной области состоялся парад колясок, в Благовещенске - праздничная программа "МамаФест", в других городах запланировали концерты, мастер-классы и выставки

ТАСС, 8 июля. На Дальнем Востоке в День семьи, любви и верности проходят десятки мероприятий. Так, в Еврейской автономной области (ЕАО) состоялся парад колясок, в Благовещенске - праздничная программа "МамаФест", в других городах - концерты, мастер-классы и выставки.

"По всей Амурской области проходят множество праздничных мероприятий, посвященные Дню семьи, любви и верности. Основные мероприятия - в Благовещенске. Праздник начался с девичника для беременных "МамаФест". В программе - встречи со специалистами, которые рассказывают о подготовке к родам, психологических и физических изменениях, а также о грудном вскармливании", - сообщили в администрации города.

В ключевом городе Амурской области также проходит забег "Ползунки наперегонки" для детей от 6 до 12 месяцев и "Эстафета малышей" для участников от 1 до 2 лет. В селе Валдгейм ЕАО состоялся "Парад колясок", участники которого стилизовали свои "экипажи" под кукольную, пиратскую и другие тематики.

В Южно-Сахалинске проходят выступления творческих коллективов, мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, выставки книг и живописных произведений местных художников, экскурсии по историческим выставкам и кинопоказы. В парке Нескучный сад во Владивостоке проходит семейный праздник, участники которого создают воздушных змеев и запускают их в небо. В Хабаровском крае праздник отмечают спектаклями, выставками, музыкальными встречами, праздничными концертами. На Чукотке проходят более 80 разных мероприятий: концерты, игровые программы, конкурсы, викторины, беседы, выставки и презентации.