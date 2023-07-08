Путин поздравил Дмитрия Певцова с 60-летним юбилеем

Глава государства отметил активную гражданскую позицию актера

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Дмитрия Певцова с 60-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Благодаря таланту, незаурядному актерскому мастерству и искренней увлеченности любимым делом вы добились большого профессионального, творческого успеха, покорили сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа. И конечно, глубокого уважения заслуживает ваша активная гражданская позиция, востребованная работа на общественном, педагогическом поприще", - говорится в телеграмме главы государства.

Путин пожелал юбиляру "здоровья, вдохновения и воплощения в жизнь намеченных планов".

Дмитрий Певцов родился в 1963 году в Москве. Окончил Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (теперь Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Артист театра "Ленком". Снимался в фильмах "Контракт со смертью", "Турецкий гамбит", "Жмурки" и других. Депутат Государственной думы, Народный артист РФ, награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За труды в культуре и искусстве".