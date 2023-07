Гала-концерт фестиваля военных оркестров в Астане посетили более 7 тыс. зрителей

Мероприятие прошло в ледовом дворце "Барыс арена"

АСТАНА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил заключительный гала-концерт первого международного фестиваля военных оркестров, приуроченного к 25-летию Астаны. Мероприятие прошло в ледовом дворце "Барыс арена" в Астане и собрало более 7 тыс. зрителей.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на сцене выступили военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана, президентский оркестр Службы государственной охраны, образцово-показательный оркестр Нацгвардии республики, а также военные оркестры из России, Азербайджана, Индии, Китая, Турции, Узбекистана и Японии.

"В частности, на гала-концерте были исполнены лирическая мелодия "Япырай", которую называют жемчужиной казахского народного искусства, "Юбилейный марш", посвященный Астане, а также всемирно известный сингл We are the world Майкла Джексона и Лайонела Ричи", - говорится в сообщении кабинета министров.

Открылся фестиваль 6 июля. Зарубежные коллективы представили свое творчество на сцене летнего амфитеатра у набережной реки Ишим. В пятницу их выступления продолжились у монумента "Байтерек", в Центральном парке и в торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр".

В 1997 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в Акмолу, которую в 1998 году переименовали в Астану. 23 марта 2019 года нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь своего предшественника. В сентябре 2022 года городу вернули прежнее название - Астана. День столицы 6 июля отмечают в Казахстане как государственный праздник.