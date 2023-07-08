Под Воронежем открыли выставку о кубанском казачестве с историей его участия в СВО

Экспозиция будет работать до 25 октября

ВОРОНЕЖ, 8 июля. /ТАСС/. Выставка об истории кубанских казаков открылась в субботу под Воронежем в музее-заповеднике "Костенки", на ней также представлены материалы об участии казаков в специальной военной операции, рассказала ТАСС главный научный сотрудник музея-заповедника Ирина Котлярова.

"Выставка построена на интересном рассказе о кубанском казачестве, включая его современную историю с участием в специальной военной операции <...> Есть фотографии, как они отправляются на фронт. <...> Среди участников специальной военной операции - более 5 тыс. кубанских казаков, большинство из них работают в отряде Барс-16", - рассказала она.

Котлярова уточнила, что выставка "Кубанские казаки" предоставлена Краснодарским государственным историко-археологическим музеем-заповедником им. Е. Д. Фелицына "Кубанские казаки", она будет работать до 25 октября.

Выставка посвящена разным этапам жизни казаков: взятие Очакова в конце XVIII века, участие в Отечественной войне 1812 года, в Севастопольской битве, Крымской войне, русско-японской войне, Первой Мировой войне и так далее. По словам Котляровой, на выставке также покажут 17 предметов быта кубанских казаков конца XIX - начала XX веков: иконы "Спас хлебом и вином" и список Владимирской иконы Божьей Матери, утюги с насыпным углем, посуду "глечик" и "макитра" и другие. Котлярова отметила, что на выставке также размесят материал о Государственном академическом Кубанском казачьем хоре.

О Костенках

Село Костенки Хохольского района находится в 40 км к югу от Воронежа. Согласно данным ученых, первые поселения человека в Костенках появились 45 тыс. лет назад. Сейчас в Костенках известна 21 стоянка, в соседнем селе Борщево - еще 6 стоянок. Первая стоянка была обнаружена в 1949 году местным жителем Иваном Протопоповым у себя в усадьбе при рытье погреба. Впоследствии здесь построили музей, фонды которого насчитывают около 41 тыс. единиц хранения: коллекций каменных и костяных орудий, произведений искусства. В 1991 году филиал "Костенки" Воронежского краеведческого музея был преобразован в Государственный археологический музей-заповедник "Костенки", его посещают порядка 25 тыс. человек в сезон.