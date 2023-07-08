В Ульяновске открылся фестиваль "Баржа Live"

Как сообщил ТАСС автор идеи и организатор фестиваля Кирилл Кузнецов, его участники могут не только пообщаться с музыкантами, но и приобщиться к рок-культуре

УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Баржа Live" открылся в субботу в Ульяновском речном порту. Как сообщил ТАСС автор идеи и организатор фестиваля Кирилл Кузнецов, его участники могут не только пообщаться с музыкантами, но и приобщиться к рок-культуре - заплести дреды, научиться играть на инструментах, а также пройти мастер-класс, чтобы придать новую жизнь старой одежде.

"На фестивале в режиме реального времени можно будет приобщиться к рок-культуре: заплести дреды и косы и даже сделать тату. Кроме того, участников ждут мастер-классы по кастомизации старой одежды от бренда молодежной одежды "Переулок", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что на фестивале выступят 15 команд из Ульяновска, Москвы, Самары и Ижевска. "Кроме яркой музыкальной программы, мы подготовили для гостей фестиваля обширную зону фуд-корта с выбором еды на любой вкус, маркеты с товарами местных производителей, интерактивные развлечения и музыкальную зону, где каждый желающий сможет "поджемить", в том числе с участниками выступающих команд", - отметил автор фестиваля.

На фестивале работает малая сцена от продюсерского центра Deus Space, где каждый желающий научится играть на понравившемся музыкальном инструменте. Здесь также можно послушать исполнителей, пообщаться с музыкантами и преподавателями "Школы рока". "В программе экологического блока запланирован мастер-класс по сортировке мусора и очистке воды от Молодежного экосовета", - добавил Кузнецов.

Желающие смогут принять участие в прогулках на теплоходах и мастер-классах на яхтах. Завершится мероприятие выступлениями композитора, певца и продюсера из Владивостока Максима Свободы и группы Stigmata из Санкт-Петербурга.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации города Ульяновска. Организатором мероприятия выступает творческая команда Show-System при поддержке Фонда креативных индустрий Ульяновской области.