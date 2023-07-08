У Главархива Москвы открылась фотовыставка ко Дню семьи, любви и верности

Экспозицию также можно посмотреть онлайн

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Уличную фотовыставку открыли ко Дню семьи, любви и верности у здания столичного Главархива. Экспозицию также можно посмотреть онлайн, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе управления.

"Главархив Москвы открыл уличную фотовыставку "Семья: счастье быть вместе", которая приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Выставка будет работать до 31 октября у здания Главархива Москвы по адресу: улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1. Вход свободный. Также выставку можно посмотреть онлайн в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в зале "1950-2000 годов", разделе "Медиатека", подразделе "Фотолетопись Москвы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на архивных снимках запечатлены семьи в XX столетии. Созданные в различных жанрах - от психологического портрета до репортажных зарисовок - они рассказывают о праздниках и буднях разных семей, передают атмосферу ушедшего времени.

"У героев выставки разные характеры и судьбы, возраст и увлечения. Среди них - купцы и крестьяне, врачи и рабочие, актеры и студенты. Многие из них - совершенно обычные люди: семьи Менкеля, Каравановых, Федоткиных. Имена других вошли в историю: академика Николая Бурденко - основоположника советской нейрохирургии, артистов цирка Гамсахурдиа, глава которого, Роман Гамсахурдиа, был организатором циркового искусства в России. В экспозиции представлен фотоснимок народного артиста СССР Игоря Ильинского и его супруги, народной артистки РСФСР Татьяны Еремеевой (Битрих). Также в экспозицию входит фотография народного артиста СССР Михаила Ульянова во время прогулки с дочерью Еленой и внучкой Елизаветой", - добавили в Главархиве.

Экспозиция выставки основана на работах отечественных мастеров: Николая Щапова, Виктора Ахломова, Михаила Озерского, Валерия Шустова, Александра Становова, Бориса Игнатовича, Андрея Князева, Валентина Соболева, Валентина Мастюкова, Михаила Трахмана и других.