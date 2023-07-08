Государственный исторический музей реконструирует музей Станицы Луганской

В восстановлении учреждения также примет участие луганский филиал "Промсвязьбанка", правительство Волгоградской области и музей-заповедник "Сталинградская битва"

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Государственный исторический музей в Москве поможет Луганскому краеведческому музею в реконструкции его филиала в Станице Луганской. Об этом сообщил ТАСС директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко.

"В этом году будет 35 лет со дня открытия Станично-Луганского краеведческого музея, это наш филиал. К этой дате к сентябрю планируется закончить его большую реконструкцию. Будет полностью отремонтировано здание, прилегающая территория, будет полностью обновлена экспозиция, и основной темой экспозиции будет история донского казачества. Главным помощником является Государственный исторический музей, который разрабатывает концепцию самого музея и вкладывает в это свои средства", - рассказал Рубченко.

В ходе боевых действий музей был сильно поврежден, были попадания в само здание. Ремонт здания уже идет, в этом участвуют строители из Москвы, Волгограда и ЛНР. Также в восстановлении музея примет участие луганский филиал "Промсвязьбанка", правительство Волгоградской области и музей-заповедник "Сталинградская битва".

"Волгоградские коллеги хотели взять на себя оформление зала, посвященного Великой Отечественной войне, в которой донское казачество также активно участвовало", - добавил Рубченко.

В музее будут залы, посвященные участию донских казаков в различных войнах. Отдельный зал будет посвящен казачьему быту.