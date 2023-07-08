В Перми открылся фестиваль экологичности в музыке и жизни "Переработка"

Он будет проходить 8 и 9 июля

ПЕРМЬ, 8 июля. /ТАСС/. В Перми на городской эспланаде открылся фестиваль экологичности в музыке и жизни "Переработка". Это третье событие флагманского фестиваля 300-летия Перми "Город встреч", которое будет проходить в столице Прикамья в течение двух дней - 8 и 9 июля, сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы постарались дать максимально широкую палитру событий, которые были бы интересны абсолютно разным людям с разными интересами, мировоззрениями", - рассказал режиссер большого летнего фестиваля "Город встреч" Илья Авербух.

В дни "Переработки" на пермской эспланаде будет работать маркет с участием брендов, практикующих ответственное потребление и бережное отношение к материалу. Оба дня они проводят мастер-классы для взрослых и детей. Также с сегодняшнего дня в центре Перми развернулся блошиный рынок, где горожане продают украшения, игрушки, книги и даже драконов, созданных с помощью 3D-принтера. Помимо этого, в субботу на эспланаде проходит и своп-событие, участники которого могут обменяться друг с другом своими вещами: цветами, книгами, одеждой.

Также в рамках фестиваля проходят мастер-классы от лидеров движения использования переработанного материала в жизни и творчестве из Перми и других городов России. В режиме живого подкаста активисты совместно с экоадептом Викторией Греховодовой обсуждают экологичность в повседневной жизни, осознанное потребление, формирование гардероба.

На "Переработке" работает и музыкальная сцена, посвященная новой жизни популярных композиций. Так, в формате музыкального подкаста "Лайвец" на эспланаде выступает пермская группы elcapitan, в репертуаре которой - переработки композиций "Лесник" группы "Король и Шут" в стиле Льва Лещенко и Lose Yourself в манере Игоря Корнелюка. Также на сцену выйдут участники открытия фестиваля "Город встреч" - группа "Гуарана". Музыкальных хэдлайнером "Переработки" станет группа Therr Maitz с программой LAB. Лаборатории музыки Антона Беляева, которая выступит в воскресенье 9 июля. В рамках лаборатории на сцену выйдут приглашенные исполнители: Пермский симфонический оркестр "Тильда" и хор "Кама Cantabile" Пермского музыкального колледжа.

О "Городе встреч"

Летний фестиваль "Город встреч" начался в Перми 17 июня с концерта группы "Чайф" на теплоходе у Речного вокзала. 18 июня в рамках фестиваля прошли Первые спортивные семейные игры, участниками которых стали почти 100 семей. Всего в ходе летнего фестиваля "Город встреч" в столице Прикамья состоится восемь ключевых событий. Помимо открытия, Первых семейных спортивных игр и "Переработки", в июле пройдет серия танцевальных перформансов "Танцуй. Открывай".

Также жителей Перми и гостей города ждет фестиваль нового театра "Пермское море". В августе откроется фестивалем живой культуры Перми "Обряды-наряды" и фестиваль "Ведем себя культурно", соединяющий в себе показательные выступления звезд скейтборда, BMX, роликов и самокатов под классическую музыку. Завершится "Город встреч" 26 августа гала-шоу к 300-летию Перми "Ночь рождения города".