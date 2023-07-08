В Приморье открылся первый Всероссийский фестиваль современного театра "Погружение"

Спектакли пройдут на нескольких площадках города и познакомят зрителей с разными жанрами театрального искусства

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Открытие первого Всероссийского фестиваля-лаборатории современного театра "Погружение" состоялось в субботу во Владивостоке. Фестиваль продлится три недели, его отличительной особенностью станет проведение спектаклей за пределами театров, сообщила ТАСС пресс-секретарь Приморского краевого театра молодежи, организатора мероприятия, Полина Топильская.

"Фестиваль начался с лекции-прогулки, которую для зрителей подготовила экскурсовод из Владивостока Лидия Новицкая. Она провела участников мероприятия по старому центру города - от трущеб Миллионки, китайского квартала, в котором находились притоны и опиумные курильни, до престижной улицы Светланской - и рассказала о первых театральных постановках, появившихся вскоре после основания города. Вторым познавательным мероприятием фестиваля стала лекция театрального критика Александрины Шаклеевой, которая объяснила, для чего театру нужно выходить за пределы привычного пространства. Затем артисты первого в России уличного театра "Странствующие куклы господина Пэжо" устроили праздник карнавальной культуры на улицах Владивостока, превратив в сцену подземные переходы и набережные", - сообщила Топильская.

Завершился первый день фестиваля концертами местных групп, которые выступили на одной из городских набережных.

Фестиваль проходит с 8 по 23 июля, каждую неделю зрители будут знакомиться с разными жанрами театрального искусства: site-specific - реализацией художественных задач, существующих только в определенном месте, театром для детей и подростков, а также театральным искусством Дальнего Востока.

В программе фестиваля - спектакли в международном аэропорту Владивостока и в автобусе. А одной из площадок, заменяющих сцену и зрительный, зал станет море - актеры и зрители отправятся на катере к небольшому острову Папенберг.

Чтобы заинтересовать школьной литературой подростков, во время фестиваля состоится стендап, рассматривающий героев школьной программы иронично и дерзко - как современников. Артисты будут в формате диалога общаться со зрителями со сцены клуба, а аудитория разместится за барной стойкой. Еще одним необычным местом для спектакля станет библиотека.