В Калининграде открылись VIII Международные органные ассамблеи

Пресс-секретарь Кафедрального собора на острове Канта Яна Лутченко сообщила, что участниками стали 15 музыкантов

КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. VIII Международные органные ассамблеи начали работу в субботу в Калининграде, в историческом Кафедральном соборе на острове Канта. Участниками этой летней творческой академии, где педагогами выступают ведущие органисты из России и Германии, стали 15 молодых музыкантов, сообщила ТАСС Яна Лутченко - пресс-секретарь собора, выступающего организатором Ассамблей.

"С 8 по 15 июля уроки мастерства на одном из лучших органов в Европе 15 участникам сегодняшних Ассамблей, приехавшим из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Челябинска, Казани преподадут известный российский органист и композитор, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Алексей Шмитов и лауреат Международного конкурса органистов в Сиднее, титулярный органист церкви Святой Марии в германском Мюльхаузене Денни Вильке", - рассказала она.

Алексей Шмитов, который сольным концертом открыл Ассамблеи, отвечая на вопросы ТАСС особо отметил уникальность Кафедрального собора, где проходят мастер-классы, особую соборную акустику и масштабность органного комплекса. "Соборов вообще не так много у нас, как и такого громадного масштаба музыкального инструмента, на котором можно найти эквивалент любому музыкальному стилю - барокко это, или немецкий, французский романтизм", - заметил музыкант. Он подчеркнул, что видит свою миссию в том, чтобы научить участников Ассамблей "совмещать технологичность органа с воплощением музыкальных идей, образов, чувств, которые идут от сердца к сердцу".

Немецкий органист Денни Вильке, который неоднократно выступал в калининградском Кафедральном соборе, во многом солидарен с российским коллегой. "Лейтмотив моей программы - мой орган - мой оркестр. Сезар Франк (французский органист и композитор - прим. ТАСС) говорил так про свой инструмент. И это идеально соответствует палитре возможностей, красок органа в Кафедральном соборе Калининграда", - сказал Вильке, заметив, что его концерт на Ассамблеях "станет путешествием в мир романтики, он будет торжественным, мистическим, сказочным и виртуозным".

В рамках Ассамблей, на мастер-классах каждый преподаватель будет исследовать конкретную тему, конкретных композиторов и их сочинения, которые, как считает Шмитов, "должны красиво "лечь" на орган в соборе". В его исполнении прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Седара Франка, Шарля-Мари Видор, русских композиторов, а также собственные композиции. Темой мастер-класса Вильке будет западноевропейский органный симфонизм и русская музыка на примере произведений Феликса Мендельсона, Иоганна Брамса, Робета Шумана, Ференца Листа, Марселя Дюпре, Александра Глазунова, Дмитрия Шостаковича и других.

"Завершатся VIII Международные органные ассамблеи отчетным концертом их слушателей. Они продемонстрируют полученные на мастер-классах педагогов новые навыки, идеи, интерпретации", - отметила пресс-секретарь Кафедрального собора.

О соборе и органе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в 1380 году. Органный комплекс собора на острове Канта состоит из двух органов - большого и малого хорового. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и один из крупнейших в Европе. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе, позволяющую звук любого инструмента, либо голоса направить непосредственно на слушателя, не теряться в любой точке пространства собора.