В Тульской области фестиваль "Толстой" планируют сделать десятидневным в 2028 году

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой также сообщил, что организаторы намерены сделать мероприятие площадкой для премьерных показов спектаклей по произведениям Льва Толстого

ТУЛА, 8 июля. /ТАСС/. Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Тульской области планирует к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2028 году, провести десятидневный театральный фестиваль "Толстой". Одной из задач является организация премьер спектаклей различных жанров, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Если все получится, как мы планируем, мы хотели бы в 2028 году сделать такой фестиваль фестивалей, суперфестиваль, который длился бы не три дня, а десять. Захватить два выходных и всю неделю между", - рассказал Толстой. Он также отметил, что за эти годы организаторы планируют сделать фестиваль площадкой для премьерных показов спектаклей по произведениям Льва Толстого, которые будут ставить ведущие театры страны.

В субботу в "Ясной Поляне" состоялось торжественное открытие седьмого по счету фестиваля "Толстой", центральным его событием стал балет Большого театра "Анна Каренина" в постановке всемирно известного хореографа, руководителя Гамбургского балета Джона Ноймайера. Специально для его показа воспроизвели сцену Большого театра России. "В этом романе он (Лев Толстой в "Анне Карениной" - прим. ТАСС) описал свою семейную жизнь, он показал свой внутренний мир. И примечательно, что мы с вами торжественно открываем наш фестиваль в День любви, семьи и верности", - сказала директор музея-усадьбы Екатерина Толстая.

Накануне состоялась генеральная репетиция спектакля, ее на благотворительной основе смогли посетить одаренные дети, члены семей участников специальной военной операции на Украине. В субботу зал под открытым небом на 1,3 тыс. мест был полностью заполнен. "Огромное спасибо всем организаторам фестиваля за ту большую работу, которую они проделали для того, чтобы все мы с вами сегодня оказались здесь, на этой площадке. Артистам, представителям творческих театральных коллективов огромная благодарность за то, что они приняли наше приглашение", - добавил первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Фестиваль под открытым небом "Толстой" проходит в музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 7 по 9 июля, в 2023 году он посвящен "Анне Карениной" - 150 лет назад Лев Толстой начал трудиться над созданием этого романа. Программа фестиваля включает в себя разные форматы, это большие формы и спектакли-променады, а также кинопоказы, детские и образовательные мероприятия. Так, представлен спектакль-променад "Горькая редька" режиссера Михаила Плутахина, постановка повествует о 70-х годах XIX века, о том, что происходило в мире, в семье Толстого в то время, когда создавался роман "Анна Каренина". Впервые площадкой показа стала железнодорожная станция Ясная Поляна (Козлова Засека), там хореограф Альбина Вахитова, по ее словам, вдохновленная "Анной Карениной", реализовала постановку-перформанс "Мара". В образовательной части программы известный писатель, автор нескольких книг о Толстом Павел Басинский прочитал лекцию о том, как создавался роман "Анна Каренина", кто был прототипом главной героини.

Еще одним нововведением стала кинопрограмма, в нее вошли фильм 1927 года "Любовь" режиссера Эдмунда Гулдинга с Гретой Гарбо в главной роли, а также подборка работ, посвященных главной теме фестиваля, это ленты 1948 года "Анна Каренина" режиссера Жюльена Дювивье, "Анна Каренина" Джо Райта, снятая в 2012 году, фильм-балет Маргариты Пилихиной "Анна Каренина" с Майей Плисецкой.

О фестивале

"Толстой" - международный театральный фестиваль под открытым небом, который проводится на территории музея-усадьбы "Ясная Поляна" с 2016 года, он представляет публике спектакли традиционных и экспериментальных форм, основанные на текстах и фактах из жизни Толстого. Фестиваль организован по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и проходит при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта "Культура". В 2021 году фестиваль впервые проходил под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.