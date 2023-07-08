На Ставрополье открылся первый фестиваль детского кино "Хрустальный источник"

Участниками стали девять команд детей из Москвы, Донецка, Ессентуков и Пятигорска

ТАСС, 8 июля. Первый фестиваль детского кино "Хрустальный источник", проходящий при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, открылся в городе-курорте Ессентуки на Ставрополье. Старт ему щелчком кинохлопушки дал президент фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

"Без хлопушки в кино не обойтись, поэтому любое кино начинается с хлопушки и всякий кинофестиваль должен с нее начинаться. Заветное слово "открыт" мы должны произнести все вместе - участники и обязательно вы, дорогой зритель. Потому что, что бы мы ни делали, если в зале не будет зрителя, кому это нужно. А без культуры и искусства мы погибнем", - сказал он на церемонии открытия.

"Хрустальный источник" продлится в Ессентуках до 15 июля, тема фестиваля - "С чего начинается родина". Участниками фестиваля стали девять команд детей из Москвы, Донецка, Ессентуков и Пятигорска. Во время фестивальных дней они создадут короткометражные фильмы. Режиссерами, артистами, операторами, сценаристами и гримерами будут сами дети. Оценивать созданные картины будут члены жюри.

Организаторы подготовили для участников и зрителей фестивальную программу - кинопоказы и спектакли для детей, мастер-классы по живописи и киноискусству, вернисаж, где будут представлены работы юных художников и круглые столы на тему "С чего начинается родина".

Кинофестиваль "Хрустальный источник" - авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса. Впервые он состоялся на Ставрополье в 2018 году. В 2023 году впервые проходит одноименный фестиваль детского кино, выросший из фестивального проекта "Кинокампус-дети".