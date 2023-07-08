Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах получила болгаро-германская драма

Социальная драма "Блажинины лекции" режиссера Стефана Командарева повествует о проблемах пенсионеров

ПРАГА, 8 июля. /ТАСС/. "Хрустальный глобус", главный приз завершившегося в субботу Международного кинофестиваля в Карловых Варах, жюри присудило полнометражному художественному фильму "Блажинины лекции" совместного болгаро-германского производства режиссера Стефана Командарева. Церемонию закрытия смотра и вручения наград транслировало Чешское телевидение.

Картина "Блажинины лекции" снята в жанре социальной драмы. Она повествует о сложной жизни пенсионеров. Режиссер стремился продемонстрировать проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, являющиеся наиболее уязвимой социальной группой в обществе. Кроме статуэтки "Хрустальный глобус", которая вручается создателям фильма, получившего гран-при, они получают денежную премию в размере $25 тыс.

В Карловых Варах, городе-курорте на западе Чехии, фестиваль прошел уже в 57-й раз. Российские кинематографисты, бывшие ранее традиционными и многочисленными участниками и гостями смотра, в этом году отсутствовали. Не был представлен и кинематограф Китая. Организаторы смотра проинформировали, что правительство этой страны запретило показ в главной конкурсной секции одного из последних вышедших в КНР полнометражных художественных фильмов. Поэтому в нее было включено только 11 картин, а не 12, как было в прошлые годы.

Художественный руководитель смотра Карел Ох проинформировал ранее, что среди претендентов на внесение в список фестивальных картин было несколько кинолент из РФ и КНР, но ни одна из них в него не вошла. Российские кинематографисты, по его словам, устранились от участия в международных смотрах из-за ситуации на Украине.

В программу кинофестиваля, начавшегося 30 июня, были включены 143 фильма из более чем 50 стран. Несколько десятков художественных и документальных картин были представлены вне конкурсной программы. На просмотры, осуществлявшиеся на 12 киноплощадках в Карловых Варах, было продано 123 517 билетов. Следующий фестиваль здесь пройдет с 28 июня по 6 июля 2024 года.

История фестиваля

Кинофестиваль в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского фестиваля - оба проходят с 1946 года. В Чехии киносмотр проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.