Мариинка откроет оперой "Лоэнгрин" месяц Вагнера в честь его 210-летия

Премьерные показы пройдут 21, 22 и 30 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Оперный марафон Мариинского театра, посвященный композитору Рихарду Вагнеру, откроется в воскресенье спектаклем "Лоэнгрин". Опера прозвучит под управлением Валерия Гергиева с Сергеем Скороходовым в заглавной партии.

"В рамках "Месяца Вагнера в Мариинском" к 210-летию со дня рождения композитора выпущен специальный абонемент, объединяющий все вагнеровские события, на которые богат этот месяц. Главным из них станет грандиозная премьера "Нюрнбергских мейстерзингеров" - единственной комической оперы композитора. Премьерные показы под управлением маэстро Гергиева пройдут 21, 22 и 30 июля", - рассказали в пресс-службе театра. Этим новым спектаклем театр закроет 240-й сезон.

В программе вагнеровского месяца - оперы "Тангейзер", "Тристан и Изольда", "Парсифаль". А спектакли "Золото Рейна" и "Валькирия" из тетралогии "Кольцо нибелунга" будут показаны с обновленными световыми решениями и видеодекорациями художника по свету Глеба Фильштинского.