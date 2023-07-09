В Петербурге даст концерт Алексей Любимов

Московский пианист сыграет на рояле дирижера Евгения Мравинского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Московский пианист, народный артист России Алексей Любимов даст в воскресенье концерт на инструментах из коллекции Музея музыки в Шереметевском дворце - рояле Steinway 1918 года и рояле дирижера Евгения Мравинского Bluthner.

"Идея этого концерта известного мастера и исследователя Алексея Любимова родилась в декабре 2022 года, когда он побывал в Шереметевском дворце и познакомился с музейной коллекцией клавишных инструментов. В год 120-летия со дня рождения Евгения Мравинского Любимов посвящает концерт памяти великого дирижера", - рассказали в пресс-службе музея.

В Белом зале дворца прозвучат произведения Шуберта и Брамса.

По мнению Любимова, "старинная музыка, классика, романтизм, авангард - как разные языки; чтобы добиться подлинности, музыкант должен стать полиглотом". Пианист известен как интерпретатор музыки эпохи классицизма на ранних образцах фортепиано, а также произведений XX века на современных инструментах.