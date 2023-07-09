Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне

На последнем выступлении в Швеции музыкант подтвердил, что больше никогда не будет гастролировать

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Музыкант Элтон Джон выступлением в Стокгольме завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour, которое с перерывами длилось пять лет. Последней песней, исполненной 76-летним музыкантом, ожидаемо стала Goodbye Yellow Brick Road из одноименного альбома 1973 года.

Перед этим сэр Элтон сыграл на полностью заполненном стадионе Tele2 Arena один из своих самых известных хитов Your Song, после чего сказал: "Последняя песня, и мы завершаем в красивом Стокгольме, Швеция". "Мой первый концерт в Швеции был 7 июля 1971 года, то есть ровно 52 года назад", - добавил музыкант, слова которого приводит телеканал ITV.

"Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, вы были просто великолепны, спасибо вам. Я никогда не забуду вас, ребята. Я дал много концертов, как такое можно забыть? Вы в моем мозгу, в моем сердце и моей душе, и я вам так благодарен", - сказал музыкант поклонникам, некоторые из которых прилетели с другого конца света, чтобы стать свидетелями исторического события.

Как уточняет газета Daily Mail, за более чем 50 лет Элтон Джон, который пишет музыку к своим песням и известен экстравагантными костюмами и очками, дал свыше 4 тыс. концертов в более чем 80 странах.

В Стокгольме пианист и композитор подтвердил, что "больше никогда не отправится в турне". Сэр Элтон, однако, не исключил, что будет иногда выступать.

Рекордные сборы

Как передавала в марте газета The Sunday Times, сборы от прощального Farewell Yellow Brick Road Tour превысят $1 млрд. Сэр Элтон отправился в турне в 2018 году. Несмотря на паузу, вызванную пандемией коронавируса, он за время нынешних гастролей дал около 330 концертов. Последнее выступление в Великобритании состоялось на музыкальном фестивале в Гластонбери в конце июня. Музыканту предоставили самую престижную площадку фестиваля Pyramid Stage.

По состоянию на конец января, когда было дано 278 концертов, гастроли были признаны самыми кассовыми в истории - $817,9 млн. Элтон Джон таким образом побил рекорд турне The Divide Tour британского певца Эда Ширана ($776,4 млн). На третье место по сборам переместилась ирландская рок-группа U2 с турне The 360 Tour ($736,4 млн).

Музыкальный журнал Rolling Stone поставил Элтона Джона на 49-ю строку в списке величайших исполнителей, в числе его трофеев пять музыкальных премий "Грэмми", две кинопремии "Оскар" и два "Золотых глобуса". В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла.