На Троекуровском кладбище открыли памятник Зинаиде Кириенко

Актриса играла более чем в 30 фильмах и сериалах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Памятник народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко открыли в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России. В этот день ей исполнилось бы 90 лет.

"Памятник открыли сыновья актрисы", - сказали в союзе. Почтить память Зинаиды Михайловны пришли близкие и коллеги, в частности, народные артисты Аристарх Ливанов, Александр Панкратов-Черный, заслуженная артистка России Светлана Тома, актер Тимофей Федоров. Как пояснила собеседница агентства, памятник выполнен по бюсту, который подарили актрисе несколько лет назад.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года - в Театре-студии киноактера.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Особенно зрителям запомнилась ее Наталья в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Среди известных киноработ Кириенко - Ирина в "Судьбе человека", Марьяна в "Казаках" (1961), Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" (1975) и "Судьба" (1977). За роль в дилогии Матвеева актриса удостоилась Госпремии СССР в области литературы, искусства и архитектуры в 1979 году. Кириенко умерла 12 февраля 2022 года в возрасте 88 лет.