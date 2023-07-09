В Москве в "Аптекарском огороде" проведут выставки лилий

Они пройдут с 13 по 16 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Две выставки лилий от ведущих коллекционеров клубов "Цветоводы Москвы" проведут в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 13 по 16 июля. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Ботанического сада.

"С 13 по 16 июля включительно в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдут две выставки лилий от ведущих коллекционеров клубов "Цветоводы Москвы". Посетители смогут увидеть огромное разнообразие видов и сортов, пригодных для выращивания в подмосковных садах, а также получить консультации специалистов и заказать посадочный материал", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что на выставке можно будет увидеть гибриды селекционеров Голландии, Америки, Латвии и видовые лилии, выращенные в подмосковных садах коллекционеров, а также сеянцы членов клуба цветоводов.

В материале отмечается, что также гости сада смогут полюбоваться нежными астильбами, колокольчиками, кровохлебками, ранними флоксами.

"15 и 16 июля в центре внимания - азиатские гибриды лилий! Надежные и жизнестойкие сорта отечественной селекции ВНИИС имени Мичурина, созданные отечественными гибридизаторами под руководством с М. Ф. Киреевой. Они прекрасно впишутся в любой садовый дизайн, займут достойное место как растение заднего плана и при оформлении зоны патио. Никого не оставят равнодушными бордюрные азиатские гибриды зарубежной селекции, удивительные сочетания - контрастность и симметрия в окраски лепестков, их причудливая форма, отсутствие пыльцы", - рассказали в саду.