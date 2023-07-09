Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку ко Дню российской почты

В экспозицию, в частности, вошли фотографии военного периода

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Онлайн-выставку с фотодокументами о работе почтальонов и служащих почтовой связи подготовил Главархив Москвы к Дню российской почты. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Ко Дню российской почты Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку, которая включает фотодокументы о работе почтальонов и служащих почтовой связи. В ее состав вошли снимки 1920-1980-х годов. Авторами большинства из них стали именитые фотографы, среди которых Борис Вдовенко, Борис Ярославцев, Давид Минскер, Василий Егоров, Борис Трепетов, Михаил Озерский, Виктор Ахломов и Яков Берлинер. Экспозиция размещена в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в зале "1950-2000-е годы", в разделе "Медиатека", подразделе "Фотолетопись Москвы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, на снимках можно увидеть здание Московского почтамта в 1920-х годах. На кадрах 1930-х годов изображены автомобили для перевозки почты и сотрудники городского почтамта перед началом рабочего дня. Фотографии военного периода в основном посвящены семьям, получающим письма от ушедших на фронт, а также бойцам, принимающим послания от родных. Также представили несколько фотографий с работниками почты, выполняющими свои повседневные обязанности.